Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки#Скиф-Д#Марафон IoT14.01.2022 20:40

Реализация проектов «Марафон IoT» и «Скиф»

Проекты создания многоспутниковых систем «Марафон IoT» и «Скиф», реализуемые компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), получили государственное финансирование.

Под реализацию двух масштабных космических проектов компании «ИСС» предоставлены субсидии из федерального бюджета, выделенные по направлению «Развитие перспективных многоспутниковых систем» государственной программы «Космическая деятельность России».

Проект низкоорбитальной системы «Марафон IoT», предназначенной для предоставления сервисов Интернета вещей, предусматривает запуск на орбиту высотой 750 км 264 микроспутников. Рабочие места их сборки и испытаний предполагается разместить на существующих производственных площадях предприятия. Запуск первого опытного космического аппарата запланирован на 2024 год.

Многоспутниковую систему «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в Интернет планируется создать на базе 12 малых спутников, которые будут работать на орбите высотой 8070 км. К настоящему времени в компании «ИСС» в рамках этого проекта уже развёрнуты работы по созданию экспериментального космического аппарата «Скиф-Д» для отработки основных технических решений и защиты орбитально-частотного ресурса. Его запуск запланирован на четвёртый квартал 2022 года.

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