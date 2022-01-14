При поддержке «Газпрома» в Эрмитаже открыта постоянная экспозиция об эпохе Петра I

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 января 2022, 19:40

Сегодня в Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли «Галерею Петра Великого» — первую часть постоянной музейной экспозиции «Культура России в первой половине XVIII века».

Экспозиция приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Она разместится в одиннадцати залах надворной части Зимнего дворца. Центральная тема — искусство, культура и история России времен Петра I и его дочери — императрицы Елизаветы Петровны как продолжательницы дела первого российского императора. Генеральным спонсором экспозиции выступает ПАО «Газпром».

В настоящее время для посетителей доступны три зала экспозиции.

Первый зал посвящен победе русских войск под командованием Петра I над шведской армией в Северной войне. Среди ключевых экспонатов: картина французского художника Луи Каравака «Полтавское сражение 1709 года» и один из знаковых трофеев битвы — седло короля Карла XII. В зале установлена модель триумфальной колонны, созданная архитектором Бартоломео Растрелли для одной из площадей Санкт-Петербурга.

Во втором зале выставлены произведения живописи и скульптуры, изображающие российского императора, членов его семьи и сподвижников.

В третьем зале собраны уникальные экспонаты из личной коллекции Петра I и вещи, которые хранились в его мемориальном кабинете в Зимнем дворце. Это, в частности, одежда и различные предметы, изготовленные самим Петром I в его дворцовой токарной мастерской, а также произведения искусства, научные приборы и инструменты, привезенные им из путешествий по России и Европе.

Еще восемь залов экспозиции откроются в течение 2022 года. Здесь будут представлены станки и токарные инструменты Петра I, предметы интерьера, быта и украшений петровского и послепетровского времен.

«Мы с вами вступили в 2022 год — год 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра Великого.

Смыслом своей жизни он считал становление России как ведущей мировой державы, создание империи. И он это сделал — при своей жизни. Петр I отдавал всю свою энергию и силы этой миссии. Он был настоящим пассионарием.

Период Петра I оставил яркий след в искусстве и культуре страны. И сегодня мы открываем первую часть постоянной экспозиции „Культура России первой половины XVIII века“ — „Галерею Петра Великого“. И очень символично, что старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут в этом году по всей стране, мы даем именно здесь, в Петербурге — в детище Петра Великого, в столице Российской империи, в ее сокровищнице — в Эрмитаже», — сказал Алексей Миллер.

«Мы торжественно объявляем, вместе с „Газпромом“, о начале большой эрмитажной программы, посвященной Петру Великому. Юбилей Петра I очень важен для всей страны, особенно для Петербурга и Эрмитажа. Мы храним его вещи, его дух и память о нем. Петр Великий — это вечная фигура, он основатель Империи. Этой истории посвящен и зал, в котором мы находимся, — Ротонда.

Петру I мы за многое благодарны. Он основатель Петербурга — здесь и говорить не о чем. Он основал русское собирательство — именно он привез Венеру Таврическую и первую картину Рембрандта в Россию. Он основал музейное дело вместе с первым музеем России, Кунсткамерой. Мы продолжаем его дела и в течение всего года будем прославлять первого русского императора в особых петровских праздниках. Сегодня мы торжественно открываем первые залы Галереи Петра Великого, к концу 2022 года будут открыты и остальные. Я благодарю компанию „Газпром“ за то, что она является нашим партнером и спонсором именно этого проекта», — сказал Михаил Пиотровский.

Справка

В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума между ПАО «Газпром» и Государственным Эрмитажем подписано Соглашение о намерениях. Документ определяет основные направления сотрудничества, в частности при реализации совместных социально-культурных проектов.

ПАО «Газпром» принимает активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Они будут организованы по всей России, но основные состоятся в Санкт-Петербурге.

Помимо организации выставки «Культура России в первой половине XVIII века», «Газпром» и Государственный Эрмитаж реализуют совместный проект по воссозданию знамен Преображенского полка.

Кроме того, «Газпром» совместно с российскими музеями и иными организациями участвует в реализации ряда других масштабных проектов, среди которых — выставка «30 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле; экспозиция на территории Петропавловской крепости, посвященная поиску и обследованию затонувших кораблей эпохи Петра Великого; реставрация картины И. К. Айвазовского «Петр I при Красной горке»; проект «Имперский зал» на основе императорской коллекции Кунсткамеры; создание документального фильма «Петр Первый», премьерный показ которого состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Управление информации ПАО «Газпром»

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