О. Хлякина посетила Задонский район Липецкой области и обсудила с местными жителями социальные вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Важно, чтобы для всех граждан, в том числе проживающих в отдаленных селах и деревнях, были обеспечены комфортные условия, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в ходе рабочей поездки в регион посетила Задонский район.

Сенатор проконтролировала оснащение объектов социальной инфраструктуры, доступность медицины, качество образования.

Парламентарий осмотрела участковую больницу в селе Донское. В клинике сделан капремонт, она оснащена новым оборудованием. «Эта больница – пример того, как должно выглядеть современное медучреждение», — сказала Оксана Хлякина.

На встрече с сотрудниками сенатор обсудила условия их работы, уровень зарплат медперсонала. Она отметила, что в Задонском районе активно занимаются решением проблемы с дефицитом врачей. «Работа ведется даже на уровне школы. Например, в городской гимназии № 1 открыли медицинский класс, оснащенный цифровой микролабораторией, различным медоборудованием. Это дает возможность детям узнать об особенностях профессии врача, убедиться в ее первостепенной важности».

Для более чем тысячи учеников в рамках ранней профориентации доступны занятия в телестудии, есть свой педагогический класс, работает центр образования «Точка роста»

В ходе поездки в Задонский район Оксана Хлякина также ознакомилась с условиями труда педагогов и возможностями, созданными для разностороннего развития детей. «Для более чем тысячи учеников в рамках ранней профориентации доступны занятия в телестудии, есть свой педагогический класс, работает центр образования «Точка роста», — сказала законодатель.

Оксана Хлякина в ходе рабочей поездки в регион посетила ледовый дворец

Она посетила ледовый дворец, школу искусств, осмотрела туристический кластер Задонского района, в который, в частности, входят парк «Кудыкина Гора» и Рождество-Богородицкий монастырь.

На встречах парламентария с представителями райцентра и сельских поселений рассматривались вопросы, касающиеся социальной сферы, строительства в районе служебного жилья для педагогов и врачей, а также развития летнего детского отдыха.

«Радует, что в Задонском районе внедряется много нового. Важно, чтобы для всех граждан, в том числе проживающих в отдаленных селах и деревнях, были обеспечены комфортные условия, чтобы они чувствовали поддержку государства», — подчеркнула Оксана Хлякина.

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