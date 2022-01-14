М. Павлова: Победители регионального конкурса рисунков «Дорога жизни» представят Челябинскую область на всероссийском этапе

Source: Russia – Council of the Federation

Художественные работы школьников Челябинской области демонстрируют знание истории, сопричастность к героическим событиям Великой Отечественной войны, считает сенатор.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни» 22 ноября 1941 года. Она связала блокадный Ленинград с «большой землей» по льду Ладожского озера. Региональный этап конкурса рисунков завершился в выставочном зале Союза художников Челябинской области.

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«Работы ребят свидетельствуют о том, что педагоги провели с ними большую работу, передали им суть исторических событий, поделились своими переживаниями», — отметила Маргарита Павлова.

По ее словам, победители регионального этапа представят Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса. Шесть работ школьников от 7 до 14 лет из Копейского и Коркинского городского округа, Чебаркульского, Сосновского и Красноармейского муниципального районов направлены в Комитет СФ по делам науки, образования и культуры для участия в дальнейшем конкурсном отборе.

Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Маргарита Павлова прокомментировала итоги регионального этапа конкурса рисунков школьников, посвященного 80-летию открытия «Дороги жизни»

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Как сообщила Маргарита Павлова, в региональном этапе приняли участие более 400 рисунков ребят со всего Южного Урала, обучающихся в общеобразовательных школах и школах искусств. На рисунках детей — исторические моменты событий, происходивших в период блокады Ленинграда.

Конкурс поддержан региональными министерством образования и науки и министерством культуры, а также военно-патриотическими общественными организациями — центром «Авангард», Советом шефов воинских частей, центральным штабом движения «Бессмертный полк» России в Челябинской области.

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