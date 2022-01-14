К. Косачев провел встречу с руководством Заявочного комитета «Москва ЭКСПО-2030»

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены параметры и возможные направления сотрудничества Совета Федерации с Заявочным комитетом.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел в Совете Федерации беседу с заместителями генерального директора АНО Заявочный комитет «Москва ЭКСПО-2030» Михаилом Погосяном и Алексеем Смирновым, начальником управления по взаимодействию с государственными структурами и органами власти АНО Заявочный комитет «Москва ЭКСПО-2030» Николаем Пожитковым.

Обсуждены параметры и возможные направления сотрудничества Совета Федерации с Заявочным комитетом.

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Константин Косачев подтвердил готовность руководства Совета Федерации, а также сенаторов РФ, содействовать общему успеху российской заявки. Вице-спикер СФ рассказал об уже проделанной верхней палатой работе на этом направлении, в частности, о включении данной темы в список важнейших вопросов к обсуждению с зарубежными партнерами.

Продвижение российской заявки на проведение «ЭКСПО-2030» — наше общее дело, потому рассчитываем продолжить тесное взаимодействие с Заявочным комитетом

«Продвижение российской заявки на проведение «ЭКСПО-2030» — наше общее дело, потому рассчитываем продолжить тесное взаимодействие с Заявочным комитетом, включая участие сенаторов и руководства Совета Федерации в зарубежных поездках в целях поддержки Москвы как лучшего кандидата для Всемирной выставки», — подчеркнул Константин Косачев.

Официальная передача письма-заявки Председателя Правительства Российской Федерации в Международное бюро выставок (МБВ) в Париже о выдвижении Москвы в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030» состоялась 29 апреля 2021 г. Тема российской заявки – «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

Для организации поддержки российской заявки образован Оргкомитет «Москва ЭКСПО-2030» во главе с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Свои кандидатуры на проведение «ЭКСПО-2030» подали также четыре города: Пусан (Республика Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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