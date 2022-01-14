Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в работе IV Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!».

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Основные темы форума — создание условий для активного развития семейного предпринимательства в стране, укрепление традиции бизнес-наставничества и повышение финансовой грамотности предпринимателей.

Инна Святенко выступила на пленарном заседании «МСП в экономике региона: как создать источники роста». Сенатор отметила важность поддержки трудовых династий. По ее словам, нужно не только предоставлять льготы, но и повышать престиж таких организаций, оказывать всестороннюю помощь на региональном и федеральном уровнях как в производстве, так и реализации произведенной ими продукции.

Трудовые династии по сути являются основой ведения семейного предпринимательства в России

«Трудовые династии по сути являются основой ведения семейного предпринимательства в России. И сейчас необходимо создать правовое поле, определяющее особый правовой статус семейного бизнеса и особенности его регулирования», — считает сенатор.

По словам Инны Святенко, создание государством условий для семейного предпринимательства возможно путем разработки программ, предусматривающих льготное финансирование, обеспечение социальными гарантиями, что позволит малым семейным предприятиям улучшить свое благосостояние, особенно в постпандемийный период. Социальный контракт — также одна из новых возможностей заложить основы для открытия семейного бизнеса, добавила парламентарий.

«Государство играет большую роль в развитии и популяризации трудовых династий, точно так же как и российские семьи активно включаются в процесс развития трудового законодательства», — сказала сенатор. Она выразила уверенность, что дальнейшее развитие предпринимательства позволит приумножить количество трудовых династий в стране.

Инна Святенко затронула и другой аспект этой темы — когда женщина планирует продолжить трудовую династию и выбрать профессию, которая раньше считалась исключительно «мужской». Так, напомнила сенатор, в прошлом году вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который разрешил женщинам работать машинистом электропоезда в метрополитене.

Михаил Мишустин

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Михаил Мишустин

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Инна Святенко выступила на пленарном заседании «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Инна Святенко выступила на пленарном заседании «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Ольга Епифанова

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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Пленарное заседание «МСП в экономике региона: как создать источники роста»

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IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»

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IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»

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IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»

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IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»

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Инна Святенко

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«Для многих сотрудниц столичной подземки это не просто профессия, но и возможность продолжить семейные трудовые традиции», — отметила парламентарий. Это же касается и ряда других профессий, которые включены в список разрешенных для женщин, среди них – авиационные механики и инженеры по техобслуживанию авиатехники.

В форуме приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, парламентарии, предприниматели.

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