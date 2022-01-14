Г. Карелова подвела итоги реализации проекта «Онкопатруль» за два года

Source: Russia – Council of the Federation

Проект доказал свою эффективность и требует дальнейшего распространения в регионы, подчеркнула вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подвела итоги общественно-просветительского проекта «Онкопатруль», реализуемого с 2019 г. по инициативе Национального медицинского исследовательского центра радиологии совместно с Советом Федерации.

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Вице-спикер СФ сообщила, что в рамках проекта за два года в 14 субъектах РФ «Онкопатруль» проведен в полном объеме, включая медицинский и просветительский форматы. Всего состоялось 24 мероприятия, благодаря которым медицинские осмотры прошли 6464 человека, а 7638 — приняли участие в семинарах по профилактике пяти видов онкозаболеваний, сказала сенатор, добавив, что в ходе диагностических процедур выявлено и подтверждено 54 случая онкологии.

«Проект стал эффективным инструментом формирования онконастороженности у граждан страны. За два года существования он доказал свою эффективность и требует дальнейшего распространения в регионы. Как сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на итоговом пленарном заседании осенней сессии, акцию следует провести во всех субъектах РФ. Совет Федерации окажет необходимую помощь в этом вопросе», — прокомментировала Галина Карелова.

Как ранее заявляла вице-спикер, при поддержке Совета Федерации принята отдельная федеральная программа в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленная на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы и внедрение современных технологий диагностики заболеваний в практику.

Сенатор напомнила, что следующим регионом, где пройдет «Онкопатруль», станет Нижегородская область. Проект стартует в этом регионе 28 января и продлится до 2 февраля, уточнила Галина Карелова.

Парламентарий сообщила, что заявки на проведение акции в 2022 г. уже получены от Липецкой и Вологодской областей, а также Дагестана.

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