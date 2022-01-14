Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Гвианский космический центр#Космодромы#OneWeb14.01.2022 16:08

Во Французской Гвиане продолжается подготовка к 27 пуску ракеты «Союз-СТ»

В Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) на комплексе запуска «Союз» возобновились работы в рамках двадцать седьмой пусковой кампании по пуску ракеты-носителя «Союз-СТ» с очередной партией космических аппаратов спутниковой компании OneWeb.

С 15 января 2022 года в соответствии с графиком начинаются работы по заправке двигательных установок разгонного блока «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина сжатыми газами и компонентами топлива. Работы проводятся специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Работы по подготовке ракеты «Союз-СТ», а также технологических систем и агрегатов комплекта технологического оборудования стартового комплекса для приёма носителя начнутся 20 января по прибытии специалистов Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Для обеспечения пребывания российского персонала во Французской Гвиане организована деятельность административно-технической группы. Повседневная деятельность российских специалистов организована с соблюдением всех эпидемиологических требований по нераспространению коронавирусной инфекции, установленных Правительством Французской Республики и Префектурой Французской Гвианы.

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«„Союз“ в Гвианском космическому центре» — международный космический проект Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами ЦЭНКИ в Гвиане был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-СТ». С момента первого старта 21 октября 2011 года уже проведено 26 пусков ракет «Союз-СТ».

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