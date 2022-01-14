А. Майоров: Мы готовы к совместной работе по эффективной реализации Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на этот год

Source: Russia – Council of the Federation

Предусмотрена разработка ряда важных для АПК и сферы природопользования законопроектов, подчеркнул глава Комитета СФ.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел анализ Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 год. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Правительственный документ предусматривает разработку ряда важных для агропромышленного комплекса и сферы природопользования законопроектов», — отметил сенатор. В частности, в сфере АПК он обратил внимание на проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве», который разрабатывается Министерством сельского хозяйства РФ в целях создания федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов.

Создание современной информационной платформы для ведения селекционно-племенной работы с животными позволит вести оперативный учет и обработку данных, использовать методики анализа и визуализации информации, ориентированные на принятие своевременных и грамотных управленческих решений

Как считает Алексей Майоров, создание современной информационной платформы для ведения селекционно-племенной работы с животными позволит вести оперативный учет и обработку данных, использовать методики анализа и визуализации информации, ориентированные на принятие своевременных и грамотных управленческих решений. «Эта система поможет организовать доступ заинтересованных лиц к информации о племенной ценности сельскохозяйственных животных, оценка которых осуществлена с использованием правил, отвечающих международным требованиям», — добавил он.

Кроме этого платформа минимизирует риски возникновения неблагоприятных эпизоотических ситуаций путем обеспечения информационного взаимодействия с Россельхознадзором, а также повысит эффективность государственной поддержки. «Решение этой задачи будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны в части производства животноводческой продукции», — подчеркнул законодатель.

По словам Алексея Майорова, Комитет СФ неоднократно проводил парламентские мероприятия по этой тематике. В Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти были направлены соответствующие рекомендации о необходимости ускорения разработки такого законопроекта.

Также сенатор отметил разработку внесения изменений в Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (в части отмены требования по раздельной выкладке винодельческой продукции при ее розничной продаже) и в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» (в части ведения государственного реестра саморегулируемых организаций исключительно в электронном виде).

Касаясь вопросов природопользования, Алексей Майоров выделил разрабатываемый Министерством природных ресурсов и экологии РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 24 Федерального закона «Об охране окружающей среды». «Планируемые изменения направлены на устранение правовых пробелов и уточнения положений об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для различных категорий объектов негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил он.

Глава Комитета СФ указал на законопроект «О внесении изменений в статью 19.3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно документу планируется включить лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности в перечень видов деятельности, в отношении которых осуществляется периодическое подтверждение соответствия лицензиата установленным требованиям. «Мы уделяем пристальное внимание вопросам обращения с отходами и регулярно проводим мероприятия с обсуждением этой тематики на региональном и федеральном уровнях», — добавил парламентарий.

Сенатор также отметил ряд важных разрабатываемых Минприроды России законопроектов, таких как внесение изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части наделения органа государственной власти отдельными полномочиями в области обращения с животными) и внесение изменений в статью 15 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» (в части уточнения положения о представлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух).

«Наш Комитет продолжит активное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по разработке указанных законопроектов и обеспечит их сопровождение на всех этапах прохождения в Федеральном Собрании России», — заверил Алексей Майоров.

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