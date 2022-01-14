Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию с новым мировым рекордом, российские пары заняли весь пьедестал почёта

Source: Russia Ministry of Sport

13 января в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар на Чемпионате Европы по фигурному катанию.

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями золотых медалей, набрав по сумме двух программ 239,82 балла и установив новый мировой рекорд. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43). «Бронза» у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – дебютанты Чемпионата Европы. На соревнованиях пара выступала в статусе действующих чемпионов мира и России.

Ранее в Таллине прошли выступления в мужском и женском одиночном катании. По итогам короткой программы лидерами у мужчин являются россияне Андрей Мозалёв (99,76), Марк Кондратюк (99,06) и Евгений Семененко (99,04). У женщин после короткой программы первое место заняла россиянка Камила Валиева, установившая новый мировой рекорд (90,45). Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей – Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

В пятницу, 14 января, медали разыграют в мужском одиночном катании, а танцевальные пары представят ритм-танец. В танцах на льду в борьбу за медали вступят российские пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 15 января. В последний соревновательный день произвольные программы представят женщины и танцевальные пары.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также весь тренерский штаб спортсменов и Федерацию фигурного катания на коньках России с отличным результатом и желает новых ярких побед!

фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

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