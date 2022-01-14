Азат Кадыров принял участие в Гайдаровском форуме

Source: Russia Ministry of Sport

13 января в рамках Гайдаровского форума состоялась сессия «Инвестор как клиент государства. Новый подход к государственно-частному партнёрству» с участием первого заместителя Министра спорта Российской Федерации Азата Кадырова.

Темой встречи стало обсуждение повышения уровня доверия между инвестором и государством. На мероприятии также присутствовали первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В ходе своего выступления Андрей Чибис поблагодарил Минспорт России за содействие в реализации ГЧП-проекта – ледовой арены «Метеор» на территории Мурманской области, которая была построена в рамках концессионного соглашения.

Азат Кадыров отметил, что Министерство спорта Российской Федерации ведёт новую политику по созданию доступной клиентоориентированной спортивной инфраструктуры, старается поддерживать со всеми коммуникацию, предоставлять обратную связь как частным партнёрам, экспертному сообществу, так и другим органам власти.

В настоящее время Минспорт России выстраивает организационную систему взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам физической культуры и спорта с закреплением ответственных специалистов за ГЧП-проекты, что позволит наладить верное межведомственное взаимодействие с коллегами из инвестиционного и экономического блока, а также с частными партнёрами с целью повышения количества и качества ГЧП-проектов в регионах.

Минспортом России разработан комплекс мер «Одно окно» для повышения качества и упрощения процедуры структурирования ГЧП-проектов, который будет являться современным и удобным инструментом, интегрированным с единой государственной информационной системой «Физическая культура и спорт», а также синхронизированным с федеральными и региональными информационными ресурсами и сервисами.

В своём выступлении Азат Кадыров ответил на вопросы, связанные с поддержкой и реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта с применением механизмов государственно-частного партнёрства, и представил стратегическую инициативу «Бизнес -спринт (Я выбираю спорт)».

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с 2022 года предусмотрено ежегодное предоставление субсидий кредитным организациям в размере 100 млн рублей на выдачу заёмщикам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) кредитов по льготной процентной ставке в размере 4% для создания объектов спорта. Ожидаемый результат – привлечение на 1 бюджетный рубль 10 внебюджетных рублей или 1 млрд рублей ежегодно.

Первый замминистра спорта отметил эффективность ГЧП-проектов в сфере физической культуры и спорта. Для расширения практики применения механизмов ГЧП в сфере физической культуры и спорта в федеральном бюджете предусмотрено, начиная с 2023 года, ежегодное финансирование ГЧП-проектов в размере 3 млрд рублей. К 2024 году планируется году создать в субъектах Российской Федерации не менее 70 многофункциональных объектов спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП, отвечающим потребностям населения и экономически-целесообразных для частного партнёра, а ожидаемый объём привлечения внебюджетных инвестиций составит 12 млрд рублей в течение двух лет.

Пресс-служба Минспорта России

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