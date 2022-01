13.01.2022 Globalne perspektywy wzrostu gospodarczego według Banku Światowego

Source: Government of Poland in Polish

11 stycznia 2022 r. Bank Światowy (BŚ) opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (Global Economic Prospects).

W latach 2021-2023 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 5,5%, 4,1% oraz 3,2%.

Prognoza wzrostu PKB w 2021 r. dla Polski jest lepsza o 1.3 pp. od poprzedniej prognozy Banku Światowego.

Wzrost światowej gospodarki ulegnie spowolnieniu w związku z niesłabnącą pandemią Covid-19, mniejszą stymulacją fiskalną gospodarek oraz utrzymującymi się zatorami łańcuchów dostaw. W przeciwieństwie do gospodarek rozwiniętych, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się utrzyma się znacznie poniżej trendu sprzed pandemii.

Projekcje gospodarcze cechuje przewaga ryzyk ujemnych związanych z nowymi mutacjami wirusa, możliwością niezakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a także napięć fiskalnych wynikających z rosnących poziomów długu. Skutkować może to koniecznością restrukturyzacji długu niektórych krajów, co będzie obecnie trudniejsze do osiągnięcia niż w warunkach sprzed pandemii.

Prognoza dla Polski

Prognoza wzrostu PKB Polski na lata 2021-2023 wynosi – odpowiednio – 5,1%, 4,7%, 3,4%. W przypadku prognozy na 2021 r. stanowi to korektę w górę o 1,3 pp. wobec wcześniejszej prognozy BŚ z czerwca ubiegłego roku.

Prognoza dla gospodarki światowej

W gospodarkach rozwiniętych wzrost w latach 2021-2023 wyniesie odpowiednio 5,0%, 3,8%, 2,3%. W przypadku prognozy na 2021 r. stanowi to korektę w dół o 0,4 pp. wobec wcześniejszej prognozy z czerwca.

Dla grupy gospodarek wschodzących i rozwijających się eksperci BŚ prognozują wzrost PKB o 6,3% w 2021 r., 4,6% w 2022 r. oraz 4,4% w 2023 r.

Link do raportu Banku Światowego.

