Т. Гигель приняла участие во встрече с представителями Единого волонтерского центра в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате «Диалог на равных».

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие во встрече с активистами Единого волонтерского центра, которая состоялась в формате «Диалог на равных». Мероприятие прошло в Доме дружбы в Горно-Алтайске.

В числе участников также были депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов, председатель комитета парламента Республики по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Сергей Тимошенский, руководитель региональной общественной палаты Денис Власенко.

По мнению парламентария, разговор получился содержательный. Молодые активисты рассказали о своем видении дальнейшего развития волонтерского движения, внесли предложения в народную Программу «Сильный Алтай».

Сенатор отметила, что высказанные инициативы о проведении летом 2022 года второго международного форума «Манжерок» в Майминском районе позволяют надеяться, что мероприятие станет местом обмена опытом состоявшихся политиков и представителей молодежного актива сибирских субъектов Федерации, привлечет больше туристов в Горный Алтай.

Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активистами Единого волонтерского центра

1 из 3

Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активистами Единого волонтерского центра

2 из 3

Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активистами Единого волонтерского центра

3 из 3

По словам Татьяны Гигель, надо обращать особое внимание на вопросы доступности окружающей среды для людей с ограниченными возможностями.

Сенатор поблагодарила волонтеров за проявленное внимание к проблемам населения во время эпидемии. «За этот период новое молодежное движение показало себя с самой лучшей стороны. Наши ребята своими действиями доказали, что не боятся трудностей, всегда готовы в случае необходимости прийти на помощь. Однозначно, у нас растет достойная смена», — подчеркнула парламентарий.

MIL OSI