Пётр Бобылев: «Россия активно развивает сектор возобновляемых источников энергии»

Source: Russia Ministry of Energy

13 января, Москва. – Россия активно развивает сектор возобновляемых источников энергии, об этом рассказал заместитель Министра энергетики России Пётр Бобылев на панельной сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) «Диалог между государственным и частным секторами. Возобновляемые источники энергии и циркулярная экономика».

«В энергосистеме страны к сегодняшнему моменту уже работает порядка 4,5 ГВт генерирующих объектов ВИЭ, и это только солнечная и ветровая энергетика. Если говорить о «большой» гидрогенерации, по которой Россия является одним из мировых лидеров, она составляет 20,8% установленных мощностей российской энергетики», – рассказал он.

Замминистра отметил, что к 2050 году планируется выйти на долю выработки электроэнергии источниками с практически нулевыми выбросами парниковых газов порядка 56% от общей выработки в России. Кроме того, по его словам, крайне важно не забывать и о развитии экологичных и низкоэмиссинных источников энергии, в частности использовании природного газа.

Пётр Бобылев также рассказал о значимости безусловного обеспечения надёжной и стабильной работы возобновляемых источников энергии, а также утилизации отходов от использования объектов ВИЭ.

«В России реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого разработан ряд мероприятий, и мы планируем, совместно с IRENA, проработать дополнительные стимулирующие механизмы по большему вовлечению во вторичный оборот и утилизации отработанных элементов ВИЭ. В первую очередь речь идёт о фотоэлектрических модулях солнечных и лопастях ветряных электрических станций», – пояснил замминистра.

По словам замглавы Минэнерго, доля России в объёме мировых выбросов парниковых газов составляет всего 4%, но при этом делается большая ставка на развитие ВИЭ с обязательным решением задач по их замкнутому жизненному циклу.

В заключение Пётр Бобылев отметил, что Россию с Агентством IRENA связывает активное и плодотворное сотрудничество с 2015 года.

«Мы высоко оцениваем предоставляемые IRENA возможности по содействию развитию возобновляемой энергетики в мире и изучению лучших практик использования и внедрения ВИЭ. И, конечно, Минэнерго России намерено и далее принимать активное участие в реализации основных направлений деятельности IRENA», – резюмировал он.

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