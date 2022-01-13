Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#Дмитрий Рогозин13.01.2022 13:43

От первого лица. Дмитрий Рогозин об итогах 2021 года и планах на 2022 год

В четверг, 13 января 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на заседании оперативного штаба подвел итоги работы отрасли в 2021 году и рассказал о планах на 2022 год.

О пусковой кампании прошлого года

«Проведено 25 пусков ракет космического назначения: 14 — с космодрома Байконур, пять — с Восточного, пять — с Плесецка, один — из Гвианского космического центра. Выведено на орбиты 340 космических аппаратов. Безаварийная серия из 76 пусков. Надеемся сохранить тенденцию жесточайшего контроля качества и надежности ракетно-космической техники».

О пусковой кампании 2022 года

«Запланировано около 30 пусков ракет космического назначения, из них более 10 коммерческих».

О завершении строительства российского сегмента МКС

«В 2021 году осуществлены запуски и стыковки многоцелевого лабораторного модуля „Наука“ и узлового модуля „Причал“. Модуль „Наука“ позволил расширить возможности для проведения экспериментов и герметичный объем российского сегмента. Это очень важное и волевое достижение, мы сделали то, что не удавалось долгие годы, приняли решения, понимая, что будут большие риски. Модуль „Причал“ позволил увеличить число узлов для стыковки космических кораблей».

О полете российского сегмента МКС

«Осуществлены запуски трех пилотируемых кораблей „Союз МС“, трех грузовых „Прогрессов МС“ и двух модулей. Среди них — полеты в рамках научно-просветительского проекта „Вызов“ и с участием двух туристов из Японии. По российской программе исследований выполнено более 1200 сеансов в рамках 56 различных экспериментов. В 2022–2025 годах запланировано проведение более 100 экспериментов, в том числе исследования по разработке инновационных противовирусных препаратов для борьбы с коронавирусом».

О продлении эксплуатации МКС

«С NASA активизировали работу по организации „перекрестных“ полетов, первый из которых планируем во второй половине 2022 года. Перед Новым годом от NASA получено официальное уведомление о решении США продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года, что позволит нам начать подготовку соответствующего решения Правительства РФ. Срок продления дополнительно определим исходя из технического состояния модулей МКС и готовности к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции».

О социальном обеспечении космонавтов

«Размеры должностных окладов космонавтов увеличены на 50–70 %, улучшены параметры добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, разработана ипотечная программа для отряда космонавтов — приобретение строящегося и готового жилья на льготных условиях, по ставке 0,1% годовых».

О Российской орбитальной служебной станции

«Разработка эскизного проекта начнется в этом году. По сути дела, она уже началась».

О российской орбитальной группировке

«По состоянию на 1 января 2022 года орбитальная группировка социально-экономического, научного и двойного назначения насчитывает 102 аппарата: 25 „Глонассов“, 25 аппаратов дистанционного зондирования Земли (12 по Федеральной космической программе и 13 малых космических аппаратов), 42 аппарата связи, вещания и ретрансляции, два научных аппарата и восемь модулей МКС».

О проекте «Сфера»

«В 2021 году заключены соглашения на работы по созданию Многоспутниковой системы интернета вещей „Марафон“ с запуском спутника-демонстратора в конце 2023 — начале 2024 годов, а также Системы широкополосного доступа в Интернет „Скиф“ с запуском демонстратора в конце 2022 года. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование „Сферы“ в размере 21 млрд рублей на 2022–2024 годы, подготовлен и внесен на согласование федеральный проект на 10-летний период».

О крупных научных миссиях 2022 года

«В 2021 году полностью завершена комплектация и сборка космического аппарата „Луна-25“, проведен большой объем наземной экспериментальной отработки. Аппарат планируется запустить с космодрома Восточный в период с 25 мая по 19 октября 2022 года, но ориентируемся на июль. В рамках проекта ExoMars совместно с Европейским космическим агентством продолжаются испытания аппарата на предприятии Thales Alenia Space в Турине, ведется отработка бортового программного обеспечения аппарата. Доставка аппарата на Байконур планируется весной, запуск — в период с 20 сентября по 1 октября 2022 года».

О создании кислородно-водородных ракетных двигателей

«В 2021 году в КБ химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведены успешные огневые испытания опытного образца двигателя РД-0146Д-1 № 1 длительностью 100 секунд, предусмотренные графиком создания разгонного блока КВТК. Проведена защита эскизного проекта двигателя РД-0150 тягой 55 тонн для третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5В».

О космодроме Восточный

«В 2022 году намечаются пять пусков. Выполняется переход на горючее „нафтил“. Разработаны технический проект космического ракетного комплекса (КРК) „Амур“ с ракетой-носителем „Ангара-А5М“ и эскизный проект КРК „Амур“ с ракетой „Ангара-А5В“. Перед Новым годом получили положительное заключение Главгосэкспертизы на корректировку проектной документации на стартовый комплекс КРК „Амур“ с учетом возможности пусков ракет „Ангара-А5В“. Мною поставлена задача в конце этого года иметь полную готовность к началу эксплуатации взлетно-посадочной полосы аэропорта, терминал можно сделать чуть позже, до конца 2023 — начала 2024 годов».

О космическом ракетном комплексе «Союз-5»

«Мы ежедневно следим за ходом развертывания производства, началом испытаний элементов ракеты-носителя „Союз-5“. Мы в графике. Предлагаю в марте поехать в Самару для детальной инспекции готовности к испытаниям и серийному производству и работы по первой летной ракете».

О поставках кислорода в медицинские учреждения

«В 2021 году предприятиями Роскосмоса отгружено в медицинские учреждения более 26 тысяч тонн медицинского кислорода. При создании кислородно-азотного завода на космодроме Восточный увеличим объемы поставок для Дальнего Востока. По водородной тематике будем не только обеспечивать наши средства выведения на Восточном, но и планируем заняться зеленой энергетикой — эта тема очень перспективная».

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