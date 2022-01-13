Олег Матыцин встретился с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 января, в Министерстве спорта Российской Федерации прошла встреча главы ведомства Олега Матыцина с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти Ланг.

Стороны обсудили планы по развитию российско-швейцарского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Олег Матыцин подчеркнул, что «спорт играет особую роль в деле налаживания доверия между нашими странами, и заявил, что сегодняшняя встреча послужит новым импульсом для дальнейшего развития двусторонних связей». Кристина Марти Ланг отметила, что «спорт является мощной объединяющей силой для всех наций, поднимает престиж стран и стирает любые границы».

Министр выразил сожаление в связи с отменой Всемирных зимних студенческих игр в Люцерне. Турнир должен был пройти в декабре 2021 года.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Хочу особо отметить, что швейцарские власти совместно с Международной федерацией студенческого спорта проделали колоссальную работу по сохранению соревнований. Очень жаль, что Универсиада была отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности – гораздо важнее в сложившейся ситуации», – отметил Олег Матыцин.

По итогам встречи Министр предложил Кристине Марти Ланг рассмотреть возможность обновления двусторонней нормативной базы и подписать новый межведомственный меморандум о сотрудничестве, а также пригласил посетить Россию с рабочим визитом руководителя Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виолу Амхерд.

На данный момент нормативно-правовой базой двусторонних связей в области физической культуры и спорта между Россией и Швейцарией является Меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации и Федеральным Департаментом (Министерством) обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации, подписанный 21 сентября 2009 года в Берне. Меморандум предусматривает обмен опытом и информацией между спортивными государственными организациями, высшими спортивными учебными заведениями, спортивными федерациями по таким направлениям, как: спорт высших достижений, массовый спорт, спорт инвалидов, борьба с применением допинга в спорте, образование в спорте, проведение крупных спортивных мероприятий, спортивный менеджмент, волонтёрские программы.

Олег Матыцин подчеркнул важность укрепления спортивного сотрудничества между странами, особенно в вопросах развития студенческого спорта.

«Со своей стороны предлагаем активизировать двустороннее спортивное сотрудничество по линии национальных спортивных федераций по различным видам спорта. Считаем необходимым также уделить особое внимание расширению межвузовского сотрудничества в сфере спорта и кооперации в сфере спортивной науки», – сказал Министр.

На основании данных Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год около 1000 спортсменов сборных команд Российской Федерации приняли участие в спортивных мероприятиях, проводившихся на территории Швейцарии.

Пресс-служба Минспорта России

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