Н. Владимиров: Районные газеты остаются востребованным источником информации для сельских жителей

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в Чувашскую Республику сенатор встретился с коллективом редакции газеты Моргаушского района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в рамках поездки в регион посетил редакцию газеты «Знамя победы» Моргаушского района. Сенатор встретился с главным редактором Анатолием Тихоновым и сотрудниками издания.

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«Хорошо знаком с жизнью в сельской местности, поэтому не понаслышке знаю, что и сегодня районные газеты остаются востребованным источником информации для сельских жителей. И сегодня, в эпоху Интернета, они не снижают уровень и являются важным звеном в донесении актуальной информации до жителей Республики, тем самым выполняя еще и важную социальную функцию», — отметил Николай Владимиров.

Анатолий Тихонов рассказал, что, несмотря на повсеместную цифровизацию, печатная версия газеты остается популярной среди местных жителей. Об этом говорят и тиражи издания. Сейчас газета выходит два раза в неделю с тиражом почти 5 тыс. экземпляров.

В ходе беседы обсуждались вопросы, решение которых позволит сельским изданиям уверенно смотреть в будущее. Ряд сформулированных предложений, в том числе меры поддержки в виде субсидий на закупку бумаги и печать газет, сенатор взял на контроль для дальнейшей проработки.

Николай Владимиров в рамках поездки в регион посетил редакцию газеты «Знамя победы» Моргаушского района

В заключение встречи Николай Владимиров поздравил сотрудников издания с отмечаемым в Республике Днем российской и чувашской печати, вручил им благодарственные письма.

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