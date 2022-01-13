Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный13.01.2022 09:34

На Восточном ведутся работы по графику 2022 года

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к реализации задач по графику 2022 года сразу на нескольких площадках российского космодрома в Амурской области.

На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Союз-2» началась активная подготовка к проведению годового технического обслуживания, запланированного на первую половину 2022 года. Специалисты Роскосмоса готовят средства измерений к поверке, в рамках которой манометры, термометры, вольтметры и другие средства снимут с рабочих мест и проверят их готовность к проведению дальнейших измерений.

На техническом комплексе продолжаются работы по монтажу корпуса вакуумной установки для испытаний пилотируемого космического корабля «Орёл». Специалисты подрядных организаций под руководством ЦЭНКИ выполняют очистку внутренней поверхности крышки вакуумной установки и осуществляют монтаж направляющих рельсового пути.

Напомним, вакуумная установка предназначена для обеспечения испытаний герметичности агрегатов, систем и отсеков космических аппаратов и пилотируемых транспортных кораблей. Ее диаметр составляет 9 метров, а вес — более 130 тонн.

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