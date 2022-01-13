Л. Скаковская в ходе поездки в Тверскую область обсудила вопросы образования, патриотического воспитания молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с председателем Законодательного Собрания региона.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области Людмила Скаковская СкаковскаяЛюдмила Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области в рамках поездки в регион приняла участие в рабочей встрече с председателем областного Законодательного Собрания Сергеем Голубевым. ГолубевСергей АнатольевичПредседатель Законодательного Собрания Тверской области

В ходе беседы обсуждались, в частности, вопросы совершенствования федерального законодательства в сфере образования. Сенатор рассказала, что в настоящее время в профильном Комитете СФ она работает над законодательными изменениями, касающимися вопросов поступления в вузы. «Речь идет об особой квоте, которой сейчас пользуются лица с ограниченными возможностями здоровья, сироты и военнослужащие из «горячих точек». Предлагаемые новации направлены на распространение квоты также на детей военнослужащих, погибших в «горячих точках», — сообщила парламентарий.

Людмила Скаковская напомнила, что 2022 г. объявлен Президентом РФ Годом культурного наследия народов России. «На территории нашей страны проживают более 190 разных народов, и у каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. В нашем регионе, в каждом его муниципалитете живет народное искусство, есть народные умельцы, хранители лучших традиций и культурного наследия. У Верхневолжья есть чем поделиться с другими регионами», — сказала сенатор.

Тверская область активно участвует в федеральных мероприятиях патриотической направленности

Она также отметила, что Тверская область активно участвует в федеральных мероприятиях патриотической направленности. В частности, в конкурсе рисунков на тему 80-летия «Дороги жизни», которая в Великую Отечественную войну связала блокадный Ленинград с большой землей по льду Ладожского озера.

Людмила Скаковская рассказала о поддержке Председателем Совета Федерации инициативы о том, что каждый регион России может установить памятную плиту с именами погибших советских воинов, чьи потомки проживают на территории того или иного субъекта РФ, на знаменитом Невском пятачке в Санкт-Петербурге.

Сергей Голубев отметил, что существует памятный знак в честь уроженцев региона — воинов Красной Армии, павших в боях на Синявинских высотах в ходе битвы за Ленинград во время Великой Отечественной войны. «Он был открыт в 2018 году под Санкт-Петербургом. Таким образом, у тверичей, чьи родственники героически сражались на Ленинградском фронте и могилы которых до сих пор не известны, есть место, куда можно прийти и поклониться мужеству, доблести и воинской славе отцов, дедов и прадедов».

Председатель областного Законодательного Собрания также подчеркнул, что вопросы развития образования имеют для региона большое значение. Он затронул вопрос оттока подготовленных специалистов из субъекта РФ. «Нужно стимулировать выпускников высших и средних учебных заведений оставаться работать в Тверской области, в том числе через выработку определенных механизмов на региональном и федеральном уровнях», — считает Сергей Голубев.

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