В регионах России прошла Декада спорта и здоровья

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 10 января Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта провели ставшую традиционной Декаду спорта и здоровья в целях популяризации активного образа жизни среди населения.

Все мероприятия были организованы с учётом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

В регионах, где позволила эпидемиологическая ситуация, с соблюдением требований безопасности прошли массовые физкультурные мероприятия – катания на коньках, лыжах и санках, семейные старты, эстафеты, соревнования по различным видам спорта.

Всего в 85 регионах России было проведено более 15 000 спортивных мероприятий, а количество участников достигло 3,5 млн человек.

В Калуге состоялся «Новогодний забег», в котором приняли участие около 500 человек. В Мещовске Калужской области чемпион Европы по бобслею Сергей Голубев провёл мастер-класс. Вместе со спортсменом жители и гости города разгоняли боб и катались на нём.

В Приморском крае почти 3000 человек приняли участие в спортивных мероприятиях. Во Владивостоке прошли массовые катания и соревнования лыжным гонкам.

В Курганской области состоялась традиционная «Рождественская гонка», в которой приняли участие более 160 человек. Праздничные гуляния также прошли и в центре Кургана с проведением различных мастер-классов и показательных выступлений.

В Астрахани в первый день нового года около 700 горожан стали участниками «Новогодней пробежки». Также в области прошли несколько турниров по мини-футболу, гандболу, шашкам, шахматам и настольному теннису. Всего в мероприятиях региона приняли участие почти 4000 человек.

В Санкт-Петербурге прошли массовые катания на фигурных коньках, турниры по хоккею, костюмированный забег и мастер-класс по северной ходьбе. Всего в мероприятиях приняли участие более 5000 человек.

В Амурской области около 16 тысяч жителей участвовали в массовых катаниях на коньках.

В Ростовской области в традиционном легкоатлетическом забеге «BEGIN: Побегай 1 января» поучаствовали 1500 жителей.

В Пензенской области прошёл фестиваль «Зимние забавы», участниками которого стали почти 70 тысяч человек.

В Еврейской автономной области прошли соревнования по хоккею с мячом, мини-футболу, настольному теннису и волейболу.

Республика Крым представила обширную программу мероприятий, в том числе и на онлайн-платформах. Более 4000 человек в регионе приняли участие в волейбольных и баскетбольных турнирах на призы Деда Мороза и Снегурочки, фестивале «Сильнейший ГТО» и детском турнире по настольному теннису «Рождественские праздники».

В Тамбовской области состоялись новогодние соревнования по дворовому хоккею, легкоатлетический пробег «Забег обещаний 2022» и массовая рождественская лыжная гонка.

А в Москве участниками Декады спорта и здоровья стали почти 35 тысяч жителей столицы.

Министерство спорта Российской Федерации выражает признательность всем организаторам физкультурно-массовых мероприятий в регионах и благодарит жителей страны, принимавших участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья. Желаем всем продолжать активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!

Пресс-служба Минспорта России

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