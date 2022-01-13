В. Матвиенко: СМИ доносят до граждан достоверную информацию о работе органов власти, а также обращают внимание госструктур на острые вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

В связи с Днем российской печати Председатель СФ провела встречу с парламентскими журналистами и дала старт Всероссийскому конкурсу СМИ «Совет Федерации — палата регионов».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати.

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Спикер СФ поздравила представителей СМИ с профессиональным праздником и отметила, что Совет Федерации всегда с большим вниманием относится к работе со средствами массовой информации. «У нас сформировался настоящий парламентский журналистский пул – профессиональный, грамотный, креативный, хорошо понимающий специфику работы верхней палаты. Мы стремимся к полной информационной открытости, к присутствию Совета Федерации как на страницах ведущих газет и лентах информационных агентств, так и в Интернет-пространстве».

СМИ выполняют посредническую функцию сразу в двух направлениях – не только позволяют донести до граждан достоверную информацию о работе органов власти, но и обращают внимание государственных структур на острые вопросы, волнующие людей

Валентина Матвиенко подчеркнула, что СМИ выполняют посредническую функцию сразу в двух направлениях – не только позволяют донести до граждан достоверную информацию о работе органов власти, но и обращают внимание государственных структур на острые вопросы, волнующие людей.

Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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Валентина Матвиенко провела встречу с парламентскими журналистами, посвященную Дню российской печати

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По мнению спикера СФ, Интернет сегодня становится не альтернативой традиционным СМИ, а является ещё одной площадкой для их работы. «Настоящий журналист – это всегда ответственный человек, который взвешивает каждое сказанное или написанное им слово, досконально проверяет и перепроверяет всю информацию», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ также дала старт Всероссийскому конкурсу журналистов и СМИ «Совет Федерации — палата регионов», в котором смогут участвовать как профессиональные журналисты, так и блогеры. В нем представлены четыре номинации: лучшие материалы о Совете Федерации и сенаторах, парламентской деятельности; публикации на общественно значимые региональные темы; материалы о региональных брендах и народных промыслах, а также номинация – для молодых журналистов, которые в том числе получат возможность пройти стажировку в ведущих СМИ. Итоги конкурса будут подведены в День российской печати 2023 года.

На встрече Валентина Матвиенко вручила журналистам парламентского пула Благодарности Председателя Совета Федерации.

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