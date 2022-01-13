А. Новьюхов выступил на панельной дискуссии по вопросам законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о действующих в Югре региональных законах, касающихся социально-экономических вопросов и традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в панельной сессии на тему «Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера».

Смотрите также

Мероприятие прошло в рамках реализации всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».

Законодательная база Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время является одной из самых эффективных, а опыт законотворческой деятельности нашего региона долгие годы остается изучаемым, востребованным и актуальным

В своем выступлении сенатор рассказал о законах, затрагивающих интересы коренных малочисленных народов, проживающих на территории Югры. «Законодательная база Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время является одной из самых эффективных, а опыт законотворческой деятельности нашего региона долгие годы остается изучаемым, востребованным и актуальным», — отметил Александр Новьюхов.

Парламентарий сообщил, что в автономном округе действует 12 специальных законов, которые условно можно разделить на два блока. Первый — законы, касающиеся традиционных отраслей хозяйствования, второй — регулирующие социально-экономические вопросы.

По словам сенатора, основная цель всероссийской конкурсной образовательной программы — развитие института общественной дипломатии в стране для дальнейшего продвижения интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях. «За время обучения участники повысят квалификацию в ведущих вузах России, посетят федеральные и международные форумы, получат возможность пообщаться с экспертным сообществом, политиками, руководителями федеральных и региональных органов власти», — сказал Александр Новьюхов.

Реализация образовательной программы началась в конце 2021 г. Организаторами выступают МГИМО МИД России, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Федеральное агентство по делам национальностей.

MIL OSI