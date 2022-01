12.01.2022 Polski Ład a umowy zlecenia

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład a umowy zlecenia12.01.2022

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Korzyści z Polskiego Ładu

Dla 96 proc. osób, których głównym źródłem przychodu jest „działalność wykonywana osobiście” Polski Ład jest neutralny lub korzystny w skali roku.

Dla 68 proc. osób wpływ neutralny

28 proc. osób zyskuje

Tylko 4 proc. traci

Kto zyskuje na Polskim Ładzie – umowa zlecenie (wyłączne źródło przychodu)

Wynagrodzenie miesięczne (zł brutto)



do 1450 zł

neutralny

1450 zł – 4900 zł

zysk

od 4900 zł

strata

Styczniowe wynagrodzenie będzie skorygowane

W przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rozliczeniu PIT.

Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2021 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2021 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Co ma zrobić zleceniobiorca?

Zleceniobiorca nic nie musi robić, rozporządzenie działa z automatu. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

Co ma zrobić zleceniodawca?

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r.

Zachęcamy pracodawców do zapoznania się ze szczegółową instrukcją dostępną w filmie instruktażowym – link do webinara.

