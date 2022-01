12.01.2022 Minister Rau w Wiedniu zainauguruje polskie przewodnictwo w OBWE

Source: Government of Poland in Polish

Minister Rau w Wiedniu zainauguruje polskie przewodnictwo w OBWE12.01.2022

13 stycznia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau weźmie udział w posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), podczas której oficjalnie zaprezentuje program oraz priorytety polskiego przewodnictwa w OBWE.

Podczas wizyty szef polskiej dyplomacji, który do końca 2022 roku będzie pełnił funkcję Przewodniczącego OBWE, odbędzie również spotkanie z szefami misji terenowych oraz instytucji autonomicznych OBWE.

Stała Rada to gremium OBWE, które spotyka się co tydzień na szczeblu Stałych Przedstawicieli Państw Uczestniczących OBWE. Kilka razy w roku spotkania odbywają się na szczeblu ministów spraw zagranicznych. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym roku służy prezentacji programu kolejnego przewodnictwa.

