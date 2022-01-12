Ю. Лазуткина провела совещание по развитию креативных индустрий в Пензенской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы поддержки народных художественных промыслов, продвижения региональных товарных брендов и продукции.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в ходе работы в регионе выступила модератором межведомственного совещания по развитию креативных индустрий.

В Пензенской области может появиться кластер креативных индустрий. Все условия для этого уже имеются

Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. На мероприятии, прошедшем в правительстве Пензенской области, обсуждались вопросы поддержки народных художественных промыслов, продвижения региональных товарных брендов и продукции, а также создания туристических, историко-культурных комплексов на территории муниципальных образований субъекта РФ.

«В Пензенской области может появиться кластер креативных индустрий. Все условия для этого уже имеются. Важно наладить качественное межведомственное взаимодействие, подключить команды региональных общественных проектов и учесть опыт субъектов РФ — передовиков в этом направлении. Уверена, что в ближайшее время эта работа будет сделана», — отметила Юлия Лазуткина.

Юлия Лазуткина в ходе работы в регионе выступила модератором межведомственного совещания по развитию креативных индустрий

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Юлия Лазуткина в ходе работы в регионе выступила модератором межведомственного совещания по развитию креативных индустрий

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Юлия Лазуткина в ходе работы в регионе выступила модератором межведомственного совещания по развитию креативных индустрий

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Участникам совещания был представлен успешный опыт внедрения кластера креативных индустрий в ряде регионов страны. В частности, заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Екатерина Удалова рассказала о развитии системы креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина, министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин, министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов, заместитель министра культура и туризма области Ильдар Мавлюдов.

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