Т. Гигель: Рассказывая детям о творчестве великих мастеров, мы воспитываем у них хороший вкус и тягу к творчеству

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в торжествах по случаю дня рождения известного алтайского художника и политического деятеля Г. Чорос-Гуркина.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина.

В мероприятии участвовали депутат Государственной Думы, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов, спикер республиканского парламента Артур Кохоев, заслуженный художник Российской Федерации Владимир Чукуев.

По словам сенатора, ежегодно жители республики в день рождения Григория Чорос-Гуркина собираются у его памятника в городском сквере, а также на традиционных встречах в музее-усадьбе в Аносе, где многие годы жил и писал свои картины художник. «Все это служит доказательством, что в сердцах людей он и сегодня остается легендарной личностью», — отметила парламентарий.

Как отметила Татьяна Гигель, очень важным моментом биографии Григория Чорос-Гуркина является тот факт, что его творчество было признано современниками. Уже после первой выставки работ в 1905 году в Томске он становится сибирским художником номер один, которому по силам передать силу и мощь алтайской природы.

Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Торжественный митинг, посвященный 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Татьяна Гигель приняла участие в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина

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Законодатель отметила большую работу республиканского музея по популяризации творчества великого земляка. На ее взгляд, очень хорошим начинанием стало решение работников музея проводить в отдаленных селах передвижные выставки его репродукций.

«Рассказывая детям о творчестве великих мастеров кисти, мы воспитываем у них хороший вкус и тягу к творчеству», — подытожила парламентарий.

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