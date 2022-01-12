Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1912.01.2022 12:33

Продолжается подготовка к старту на космодроме Байконур

Сегодня, 12 января 2021 года, на космодром Байконур прибыла бригада РКК «Энергия» для проведения заключительного этапа подготовки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19» по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции.

С завершением праздничных каникул на техническом комплексе площадки № 254 возобновляются предполетные испытания транспортных кораблей, запланированных к полетам на МКС в 2022 году. В ближайшее время специалисты предприятия приступят к работам с кораблем «Прогресс МС-19», находящимся в режиме хранения на рабочем месте в монтажно-испытательном корпусе.

Кроме того, в соответствии с графиком завтра ожидается прибытие на космодром военно-транспортного самолета Ан-12 с оборудованием и грузами, предназначенными к доставке на МКС с помощью корабля «Прогресс МС-19».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на февраль 2022 года с космодрома Байконур.

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