Председатель СФ приняла участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания выступил Президент России Владимир Путин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

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На мероприятии выступил Президент России Владимир Путин. По его словам, в 1722 году в государственной системе России было создано важное, значимое звено. «Образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. Прокуратура работала в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что в наши дни прокуратура России делом доказывает свою исключительную востребованность. «Сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, и в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, наступательной и результативной».

Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов

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Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Торжественное заседание, посвященное 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ

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Ранее Валентина Матвиенко, поздравляя сотрудников ведомства с юбилейной датой, подчеркнула, что прокуратура Российской Федерации как единая федеральная централизованная система продолжает четко и результативно решать поставленные перед ней важные задачи, защищать конституционные права и социально-экономические свободы человека и гражданина, противодействовать современным вызовам и угрозам.

«Высокий профессионализм, широкая эрудиция, безупречные личные качества позволяют сотрудникам органов прокуратуры вносить значимый вклад в достижение национальных целей, реализацию приоритетных проектов и программ, повышение государственной и общественной безопасности, способствовать правовому просвещению людей», — добавила спикер СФ.

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