Председатель Совета Федерации обсудила c руководством Республики Саха (Якутия) вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Республики рассказал об экономических и демографических достижениях региона по итогам 2021 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу c руководством Республики Саха (Якутия). В беседе участвовали глава Республики Айсен Николаев НиколаевАйсен СергеевичГлава Республики Саха (Якутия) и Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев. ЕремеевАлексей ИльичПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) В центре внимания — вопросы социально-экономического развития региона.

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По словам Айсена Николаева, несмотря на испытания в виде пожаров и пандемии Республика завершила 2021 год благополучно. «По социально-экономическому развитию регион превзошел показатели не только 2020 года, но и 2019 года. Республика Саха (Якутия) — одна из лидеров страны по расширению промышленного производства: за год – рост на 18 процентов».

Глава Республики отметил планомерную работу по повышению доходов населения. «Заработная плата растет и в городах, и в селах. Благодаря работе крупных компаний увеличиваются и бюджетные доходы», — сказал он.

Айсен Николаев подчеркнул, что в 2022 году запланировано направить на поддержку сельского хозяйства рекордные 12,5 млрд рублей. Он информировал о развитии в Республике высокотехнологичного сельского хозяйства и в качестве примера привел круглогодичную теплицу, где выращивается 15 видов продукции. По его словам, выращенные здесь овощи покрывают 35 процентов рынка города Якутска.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Республики Саха (Якутия)

Глава региона сообщил, что в честь столетия образования Республики, которое планируется отмечать в 2022 году, детям, родившимся с 1 января по 31 декабря, назначается целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей. «Эта сумма выплачивается помимо материнского капитала».

Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу Республики и подчеркнула важность увеличения численность населения региона за счет роста рождаемости и улучшения миграционной ситуации.

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