Поздравление по случаю Дня работника прокуратуры

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении, в частности, говорится:

«Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию – твёрдо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству.

Сегодня прокуратура, как единая, централизованная система, играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа. И конечно, важно жёстко пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.

Уверен, вы и впредь будете достойно решать ответственные задачи на благо народа России».

MIL OSI