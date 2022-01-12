О. Алексеев: В Саратовской области работа по учету поголовья животных проводится с 2013 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Александрово-Гайский и Новоузенский районы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Александрово-Гайский и Новоузенский районы. Сенатор ознакомился с работой районных станций по борьбе с болезнями животных.

Олег Алексеев также провел совещание с участием заместителя начальника управления ветеринарии Саратовской области, руководителей ветеринарных станций, племенных хозяйств. В ходе мероприятия был обсужден разрабатываемый Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию законопроект, который направлен на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных.

Для выхода на внешний рынок необходимо гарантировать безопасность товаров. Достоверный и полномасштабный учет поголовья позволяет проследить происхождение, движение животных и не допустить заноса инфекционных заболеваний при перемещении поголовья

«В Саратовской области работа по учету поголовья животных проводится с 2013 года. Обеспечение прослеживаемости животноводческой продукции является одной из главных задач ветеринарного контроля. Введение учета необходимо не только для эффективного планирования и проведения противоэпизоотических мероприятий, но и для возможности экспорта российской животноводческой продукции. Для выхода на внешний рынок необходимо гарантировать безопасность товаров. Достоверный и полномасштабный учет поголовья позволяет проследить происхождение, движение животных и не допустить заноса инфекционных заболеваний при перемещении поголовья», – прокомментировал Олег Алексеев.

По словам законодателя, в Александрово-Гайском районе насчитывается свыше 28 тыс. голов крупного рогатого скота, в Новоузенском – почти 25 тыс. На этих приграничных территориях уделяют особое внимание развитию животноводства: за эпизоотическим и санитарно-ветеринарным благополучием следят сотрудники станций по борьбе с болезнями животных.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил два крестьянско-фермерских хозяйства Александрово-Гайского района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил два крестьянско-фермерских хозяйства Александрово-Гайского района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил два крестьянско-фермерских хозяйства Александрово-Гайского района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил два крестьянско-фермерских хозяйства Александрово-Гайского района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе познакомился с работой районных станций по борьбе с болезнями животных, провел совещание, на котором обсудили законопроект о маркировании и учете животных

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Олег Алексеев провел совещание с участием заместителя начальника управления ветеринарии Саратовской области, руководителей ветеринарных станций, племенных хозяйств

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе познакомился с работой районных станций по борьбе с болезнями животных, провел совещание, на котором обсудили законопроект о маркировании и учете животных

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«В 2021 году план противоэпизоотических мероприятий выполнен в полном объеме. На территории обоих районов обеспечено ветеринарно-санитарное благополучие. Строится ветеринарная клиника, создана ветеринарная лаборатория, оснащенная современным оборудованием, которое позволило расширить область аккредитации по диагностики ящура и других особо опасных заболеваний животных», – пояснил Олег Алексеев.

Он отметил, что в регионе создана электронная база, которая содержит информацию по каждому животному – от индивидуального номера до профилактических вакцинаций и диагностических исследований, а в целях популяризации профессии ветеринара проводятся встречи со школьниками.

Сенатор также посетил два крестьянско-фермерских хозяйства Александрово-Гайского района, пообщался с фермерами.

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