Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин12.01.2022 16:00

От первого лица. Дмитрий Рогозин на мероприятиях в честь 115-летия С.П. Королёва

В среду, 12 января 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после возложения цветов к могиле Главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва у Кремлевской стены ответил на вопросы журналистов.

О значении Королёва для отечественной ракетно-космической отрасли

«Королёв — выдающийся мыслитель, крупный ученый и организатор космической промышленности. Мы стараемся во всей ракетно-космической отрасли действовать так, чтобы не было стыдно перед нашими выдающимися основателями — Королёвым, Янгелем, Глушко, Челомеем и другими».

О важных космических событиях в 2022 году

«У нас в этом году очень важные события в гражданской космонавтике. Это возвращение российской космонавтики на Луну, причем на южный полюс, где еще никогда не садились автоматические космические аппараты. В сентябре у нас совместная с европейцами отправка исследовательского аппарата на Марс, который будет искать признаки жизни. 2022-й год является крайне важным, пороговым для Роскосмоса».

О пусковой деятельности Роскосмоса в этом году

«В этом году мы видим необходимость запуска дополнительных аппаратов „Глонасс“, в том числе нового поколения — „Глонасс-К2“. Мы пока имеем планы около 30 пусков в 2022 году, но сколько из них реально состоится — зависит от оперативной необходимости и готовности космических аппаратов. Ближайший пуск — 10 февраля из Французской Гвианы. В целом, мы планируем примерно по 6 пусков в первые три квартала и большое количество пусков в четвертом квартале».

О ситуации в городе и на космодроме Байконур

«В первые новогодние дни мы оперативно перебросили туда из отпусков руководство силовых структур. Глава администрации тоже находился там. В целом, все меры привели к тому, что в городе и на космодроме мы получили спокойную и безопасную обстановку. Мы благодарны штабу ОДКБ и командованию МВД за поддержку. Ситуация на Байконуре остается спокойной, что позволяет приступить к работам по подготовке к пуску 15 февраля — сегодня на Байконур направлен борт РКК „Энергия“ со специалистами».



[embedded content]

MIL OSI