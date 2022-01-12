К. Косачев: В Совете Федерации рассмотрели вопросы поддержки образовательных и культурных направлений развития Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

В совещаниях приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова и Министр культуры Республики Марий Эл К. Иванов.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел серию совещаний, в которых приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и Министр культуры Республики Марий Эл Константин Иванов.

Эти мероприятия были посвящены ходу реализации постановления Совета Федерации от 21 декабря 2018 года «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл» в части, касающейся вопросов поддержки образовательных и культурных направлений развития Марий Эл.

В 2021 году Правительством Республики Марий Эл при поддержке федеральных органов власти были в полной мере освоены денежные средства, выделенные на реализацию национального проект «Культура»

По словам Константина Косачева, в 2021 году был успешно реализован пункт постановления Совета Федерации, касающийся строительства здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. Объект был введен в эксплуатацию с опережением планов на шесть месяцев. Кроме того, в 2021 году Правительством Республики Марий Эл при поддержке федеральных органов власти были в полной мере освоены денежные средства, выделенные на реализацию национального проект «Культура». Общий объем финансирования по этому направлению составил 564,68 млн руб. В октябре 2021 года за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации были дополнительно выделены и реализованы до конца года субсидии в сумме 25 млн руб. на создание 4 модельных библиотек в Звениговском, Медведевском, Моркинском районах республики и в городе Йошкар-Ола.

«В то же время было отмечено, что не все пункты постановления Совета Федерации исполнены на настоящий момент. Так, до сих пор не решен вопрос реконструкции здания кинотеатра «Родина» в городе Волжске с последующим размещением в нем школы искусств, а также завершения реставрационных работ по объекту культурного наследия замка Шереметева в поселке Юрино», — сказал Константин Косачев. Он добавил, что работа по этим направлениям будет продолжена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Министр культуры Республики Марий Эл Константин Иванов проинформировал, что с 8 по 14 апреля 2022 года в Йошкар-Оле пройдет ХХ фестиваль балета в честь великой русской балерины Г. Улановой, а также Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, художественным руководителем которого является народный артист СССР, балетмейстер Большого театра России Юрий Григорович. Министр передал приглашение руководству Совета Федерации принять участие в открытии фестиваля и конкурса.

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