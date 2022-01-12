Заседание, посвящённое 300-летию прокуратуры России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Игорь Викторович! Уважаемые коллеги, друзья! Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

Сегодня мы отмечаем большую историческую дату – 300-летие образования российской прокуратуры.

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Поздравляю вас со столь знаменательной вехой, с профессиональным праздником. Самые добрые слова, конечно, всем, для кого служение Закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведёт приём граждан, реагирует на нарушения правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей, всего нашего общества.

Без преувеличения, в 1722 году в государственной системе России было создано важное, значимое звено. Образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. «Смотреть накрепко», – так именно писал Пётр в одном из своих указов, в которых определялся смысл и сам характер работы прокурора.

Роль прокуратуры повышалась и в екатерининское время, в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II. И это было полностью оправданно: прокуратура работала в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы.

Имена таких выдающихся руководителей прокуратуры, как Павел Ягужинский, Александр Вяземский, Дмитрий Дашков вошли в историю России. Они задали те образцы, на которые равнялись многие поколения работников ведомства.

Мы помним и о том, что лучшие сотрудники прокуратуры после революционных потрясений ХХ века, в трагический период массовых репрессий сберегли и свою профессиональную честь, и доброе имя, разделили со многими нашими людьми, со многими гражданами, со всем народом тяжелейшие испытания.

В годы Великой Отечественной войны работники прокуратуры самоотверженно выполняли свой долг на фронте и в тылу. Неоценим вклад советских прокуроров во главе с Романом Андреевичем Руденко в осуждение нацистских преступников и их чудовищной идеологии. Решения, выработанные по итогам беспрецедентного в истории Нюрнбергского процесса легли в основу многих норм международного права, знаковых документов Организации Объединённых Наций.

И конечно, крайне важную, значимую роль сыграла прокуратура в период социальных, экономических трансформаций, через которые прошла наша страна в 90-е годы. Отмечу, что на этом сложном переходном этапе звучали предложения свести функции прокуратуры лишь к поддержанию гособвинения в суде.

Однако широкие надзорные полномочия ведомства были все-таки сохранены, и прокуроры в дальнейшем многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны и, больше того, многое сделали – говорю это с полным знанием того, что происходило, – для её территориальной целостности, для совершенствования нормотворческой и правоприменительной практики, для борьбы с криминалом и коррупцией, в целом активно содействовали развитию России как суверенного, демократического, правового, социального государства.

Уважаемые товарищи!

В наши дни прокуратура России делом доказывает свою исключительную востребованность. Закономерно, что в июле 2020 года по итогам всеобщего голосования по поправкам в Конституцию в статье 129 Основного закона России был закреплён статус прокуратуры как единой федеральной централизованной системы органов.

Сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, очень важных, и должен отметить, что в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, более наступательной и результативной.

За прошедшие десятилетия только в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка четырёх миллионов нарушений закона, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Всё это значимые показатели для страны.

Вместе с тем, рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи ещё более оперативно и качественно, а главным ценностным ориентиром для вас всегда, неизменно будут служить порядок и справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных интересов.

В этой связи подчеркну: в своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего. В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около пяти миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия и важно оправдать это доверие.

Прежде всего, нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объёме выплат зарплат, положенных пособий, компенсаций и так далее, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь. В первую очередь это касается, конечно же, инвалидов и пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей.

Продолжение следует.

MIL OSI