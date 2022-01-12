Е. Бибикова на приеме граждан в Пскове рассмотрела вопросы пенсионного и социального обеспечения

Source: Russia – Council of the Federation

По ряду обращений сенатор дала исчерпывающие разъяснения, для решения остальных вопросов будет проведена дополнительная работа.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела личный прием граждан в городе Пскове.

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Вопросы заявителей, в частности, касались порядка начисления пенсий, размера компенсаций расходов на коммунальные услуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья, предоставления жилья детям-сиротам.

Один из жителей города обратился к сенатору с просьбой о содействии в решении вопроса с доставкой сотрудниками «Почты России» квитанций на оплату коммунальных услуг ветеранам и инвалидам на дом.

Елена Бибикова провела личный прием граждан в городе Пскове

Жители ряда садоводческих товариществ в беседе с Еленой Бибиковой затронули вопрос о перезонировании территории, где сейчас располагаются СНТ, из зоны многоэтажной жилой застройки в зону индивидуального жилищного строительства.

«По ряду обращений удалось дать исчерпывающие разъяснения, для решения остальных вопросов будет проведена дополнительная работа», — сообщила парламентарий по итогам приема.

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