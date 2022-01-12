Г. Карелова: Пилотная туристическая программа для школьников открывает широкие возможности для изучения родного региона

Source: Russia – Council of the Federation

Посещение исторических мест и объектов культурного наследия оказывает положительное влияние не только на усвоение школьной программы, но и расширяет кругозор учащихся, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области назвала инициативу о создании новой туристической программы для школьников успешным началом Года культурного наследия народов России.

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По мнению вице-спикера СФ, именно в раннем возрасте закладываются основы гражданской идентичности, воспитывающие уважение к историческому наследию и обеспечивающие преемственность поколений.

«У школьников 5–9-х классов появится уникальная возможность познакомиться с историей родного края. Выделенные Правительством РФ средства в размере 500 миллионов рублей позволят осуществить комплексный подход к организации путешествий, включающий в себя насыщенные экскурсионные программы, комфортные условия переезда и проживания», — прокомментировала сенатор.

Галина Карелова напомнила, что в пилотном туристическом проекте участвуют 18 регионов, включая Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Башкортостан, Чувашию, а также Сахалинскую, Московскую, Калининградскую области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Парламентарий выразила уверенность в том, что остальные регионы в скором времени подключатся к реализации проекта. «Такая возможность должна быть у каждого школьника вне зависимости от проживания в том или ином субъекте РФ», — считает она.

«Теоретические знания, базирующиеся на изучении образовательной литературы, — безусловно, важная часть учебного процесса. Но посещение исторических мест и объектов культурного наследия производит неизгладимое впечатление, оказывая положительное влияние не только на усвоение школьной программы, но и значительно расширяя кругозор учащихся», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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