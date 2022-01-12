Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-18#Союз МС-19#Союз МС-2112.01.2022 21:35

Высоту орбиту МКС подняли более чем на 1 км

Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в целях формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19». По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась на 1,2 км.

В среду, 12 января 2022 года, в 21:24 по московскому времени была выдана команда и включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к российскому сегменту МКС. Они проработали 395,4 секунды, а величина импульса составила 0,73 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») изучают телеметрию. Параметры орбиты МКС после проведения манёвра будут сообщены дополнительно.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с экипажем 67-й длительной экспедиции запланирован на 18 марта 2022 года в 18:55 по московскому времени. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:27 по московскому времени.

Помимо Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая, на борту Международной космической станции в настоящее время работают астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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