А. Турчак: Региональные штабы по газификации возглавят главы субъектов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ выступил на совещании Президента России с членами Правительства РФ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области принял участие в очередном совещании с членами Правительства Российской Федерации, которое провел Президент России Владимир Путин.

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Основной темой встречи стало обсуждение газификации в субъектах Российской Федерации, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов. С основным докладом на заседании выступил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

В своем выступлении Андрей Турчак отметил главную задачу, поставленную главой государства, – подключить до конца этого года всех желающих по программе социальной догазификации. «Это имеет для нас приоритетнейшее значение. Для её решения задействованы максимальные ресурсы», — подчеркнул парламентарий. «Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов. Проводим информационно-разъяснительную работу. Используем для этого сходы граждан, встречи в общественных приемных, каналы обратной связи через Интернет».

Во взаимодействии с Правительством и «Газпромом» по регионам стандартизированы тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение стандартного газового оборудования – котла, плиты, счётчика

Андрей Турчак обратил внимание на поручение Президента РФ по поводу контроля цен на газовое оборудование. «Во взаимодействии с Правительством и «Газпромом» по регионам стандартизированы тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение стандартного газового оборудования – котла, плиты, счётчика».

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак

Сенатор отметил, что средняя по стране стоимость оборудования и работ по участку сейчас составляет 94 тысячи рублей. «Мы внимательно следим, чтобы эта сумма держалась примерно на таком уровне. Для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла и прокладки сетей по участку неподъемна. Прежде всего, речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, инвалидах, малоимущих, многодетных семьях, одиноких пожилых гражданах», — сказал законодатель.

«Сегодня уже в 63 регионах эти категории могут воспользоваться субсидиями, сертификатами или льготными кредитами. Ещё полгода назад такие меры поддержки действовали в немногим более 30 субъектах. Договорились, что уже в ходе этой парламентской сессии оставшиеся регионы примут у себя соответствующие решения», — отметил Андрей Турчак.

Андрей Турчак подчеркнул, что в большинстве регионов программа социальной газификации стартовала летом, в июле-августе. Ряд семей в этот промежуток времени осуществляли подключения по ранее сформированным заявкам. И платили за подведение трубы. Мы обратились с просьбой компенсировать людям эти расходы. «Газпром» и Правительство нас поддержали».

Сенатор также отметил, что накануне на заседании Федерального штаба по газификации с Александром Новаком пришли к единому мнению, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов.

Первый вице-спикер СФ указал на еще одну важную проблему, связанную с газом. «У нас практически во всех городах есть монументы, где горит Вечный огонь. Так мы отдаём дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Газ на такие комплексы поставляется как группой компаний «Газпром», так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечного огня четко не определен. Уже несколько раз были случаи отключения за долги или из‑за задержки в оплате со стороны местных властей огонь был потушен. В ручном режиме мы эти проблемы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», — проинформировал парламентарий.

Андрей Турчак предложил на нормативно-правовом уровне утвердить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования таких монументов. «С Газпромом такой подход согласован», — уточнил первый вице-спикер СФ.

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