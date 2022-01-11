С. Митин: Совет Федерации стал эффективной площадкой для комплексного обсуждения проблем отечественного садоводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор указал на рост темпов закладки многолетних садов и питомников, увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции.

Совет Федерации стал эффективной площадкой для комплексного обсуждения проблем садоводства и выработки конструктивных решений по развитию отрасли. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

«За последние два года мы глубоко погрузились в проблемы отечественных садоводов и питомниководов», — отметил он.

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Сенатор указал на рост темпов закладки многолетних садов и питомников, увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции до рекордных 1,5 млн тонн. Вместе с тем, по мнению парламентария, обеспеченность населения страны отечественными фруктами и ягодами продолжает оставаться ниже порогового значения Доктрины продовольственной безопасности — 41,2 проц. против 60 проц. Также он уточнил, что импорт соответствующей продукции продолжает составлять весомую величину — около 2 млн тонн на общую сумму свыше 146 млрд рублей.

Ежедневный кропотливый труд в садах и питомниках, соответствующий уровень государственной поддержки позволят выполнить задачи по развитию отечественного растениеводства

Сергей Митин подчеркнул, что в фокусе особого внимания профильного Комитета СФ находятся вопросы увеличении себестоимости отечественного производства, ввиду роста цен на удобрения и средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, тару, спецтехнику и запчасти, повышение стоимости трудовых ресурсов и широкой реализации импортной продукции осуществляется в период массового сбора отечественного урожая.

«Ежедневный кропотливый труд в садах и питомниках, соответствующий уровень государственной поддержки позволят выполнить задачи по развитию отечественного растениеводства», — считает сенатор.

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