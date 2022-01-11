Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6611.01.2022 17:02

Отчёт о работе российского экипажа за период с 30.12.2021 по 09.01.2022

Запланированная программа работ российских членов экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года выполнена полностью.

В течение указанного периода проведено:

Эксперимент «Коррекция»;

эксперимент «ОМИКи-СПК» (оценка состояния здоровья и адаптивных резервов человека по сухим пятнам крови);

эксперимент «Ураган»;

эксперимент «Нейроиммунитет» (оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе);

эксперимент «Взаимодействие-2»;

эксперимент «О Гагарине из космоса»;

эксперимент «Экон-М»;

эксперимент «Альгометрия»;

эксперимент «Пилот-Т»;

техническое обслуживание системы обеспечения жизнедеятельности;

монтаж стыковочного механизма транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18»;

инвентаризация медицинских укладок;

подготовка ко внекорабельной деятельности космонавтов по программе российского сегмента международной космической станции, которая запланирована на 19 января 2022 года (ВКД-51);

подготовка выносимого оборудования и инструментов для ВКД-51;

подготовка скафандров «Орлан-МКС» № 4 и 5 к ВКД-51;

перенос грузов из транспортного грузового корабля «Прогресс МС‑19».

Основной целью внекорабельной деятельности, которая займет шесть с половиной часов, является интеграция узлового модуля «Причал». Среди основных задач числятся установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки.

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