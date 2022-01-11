Не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева

Source: Russia Ministry of Sport

Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Николаевич Алябьев. Месяц назад, 12 декабря, ему исполнилось 70 лет.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования родным и близким выдающегося биатлониста: «Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего прославленного биатлониста и тренера Анатолия Николаевича Алябьева, а также Союзу биатлонистов России. Анатолий Николаевич был одним из лучших в эпоху советского биатлона, он принёс спортивную славу нашей стране на биатлонных трассах и воспитал не одно поколение спортсменов. Активно занимался спортивной наукой, написал более 30 научных работ. Анатолий Николаевич обладал большим авторитетом в мире спорта, поддерживал наших спортсменов в самые сложные времена, каждый мог обратиться к нему за советом. Мы всегда будем помнить о его огромном и неоценимом вкладе в развитие российского спорта. Вечная память!».Анатолий Алябьев пришёл в биатлон из лыжных гонок. В детстве ему приходилось ходить в школу в соседнюю деревню, и зимой он предпочитал передвигаться на лыжах. В 20 лет он стал призёром юниорского Первенства СССР, а позже, будучи призванным на военную службу в Ленинград, стал мастером спорта. Вскоре тренер СКА по зимним видам спорта Василий Афанасьевич Хорунжий предложил ему перейти в биатлон, где он начал выступать за команду Вооружённых сил. В 1979 году Анатолий Алябьев стал чемпионом СССР на дистанции 20 км, затем в 1980 году выиграл Кубок СССР в индивидуальных гонках и отобрался в олимпийскую команду.На XII Олимпийских зимних играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Анатолий Алябьев завоевал два «золота» – в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км (совместно с Владимиром Аликиным, Александром Тихоновым и Владимиром Барнашовым) и одну «бронзу» – в спринтерской гонке на 10 км.В 1981 и 1982 годах Анатолий Алябьев стал бронзовым призёром чемпионатов мира в эстафете 4х7,5 км.В 1981 году он окончил Военный институт физической культуры в Ленинграде. С 1984 года работал на кафедре лыжной подготовки и ускоренного передвижения ВИФК.В качестве тренера участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира с 1990 по 1998 годы.Анатолий Николаевич был профессором Военного института физической культуры и НГУ имени П.Ф. Лесгафта. Написал более 30 научных работ. Полковник запаса. Кандидат педагогических наук. Являлся первым вице-президентом Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга.Выдающиеся заслуги Анатолия Алябьева отмечены орденами Трудового Красного Знамени и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени. Также он был награждён медалью Норвегии «За развитие мирового спорта».Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Анатолия Николаевича.Пресс-служба Минспорта России

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