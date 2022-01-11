М. Хапсироков принял участие в открытии спортивной школы по вольной борьбе в Республике Адыгея

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе уделяется особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Мурат Хапсироков ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея в ходе поездки в регион принял участие в открытии после реконструкции здания спортивной школы по вольной борьбе в Майкопе.

Сенатор отметил, что глава Республики Мурат Кумпилов КумпиловМурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в субъекте РФ. Им было принято решение о реконструкции здания, в котором находится спортшкола.

По словам парламентария, после реконструкции школа получила второе рождение. «Теперь в ней есть все необходимое для тренировок будущих олимпийских чемпионов: борцовский зал на два ковра, тренажерный зал, помещения для общей физической подготовки, современный спортинвентарь. И что самое главное — у школы появилась возможность принимать больше ребят, чем это было раньше».

Вольная борьба в Адыгее — один из самых популярных и перспективных видов спорта. Сегодня им занимаются более 400 юных спортсменов

Мурат Хапсироков рассказал, что вольная борьба в Адыгее — один из самых популярных и перспективных видов спорта. Сегодня им занимаются более 400 юных спортсменов, и не только в Майкопе. Среди них — несколько десятков победителей и призеров региональных и общероссийских соревнований.

«Наши дети, подростки не должны бесцельно проводить время на улице. Спорт дисциплинирует, прививает любовь к здоровому образу жизни, целеустремленность, веру в победу, нацеленность на результат и высокие достижения. Эти качества помогут ребятам построить успешную карьеру, какую бы сферу они ни выбрали», — подчеркнул сенатор.

Мурат Хапсироков в ходе поездки в регион принял участие в открытии после реконструкции здания спортивной школы по вольной борьбе в Майкопе

Парламентарий добавил, что в будущем на территории школы планируется построить гостиничный комплекс для спортсменов из других регионов. Он нужен для проведения сборов и подготовки к различным соревнованиям.

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