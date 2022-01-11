Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Сергей Королев#ЦНИИмаш#РКК Энергия12.01.2022 00:05

День рождения легенды

В среду, 12 января 2022 года, ракетно-космическая отрасль отмечает 115-летие со дня рождения Сергея Королёва — основоположника практической космонавтики, одного из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советского конструктора, внесшего огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.

Сергей Павлович родился 12 января 1907 года в Житомире в семье преподавателя русской словесности. Ещё в школьные годы Сергей Королёв отличался исключительными способностями и неукротимой тягой к новой тогда авиационной технике. 1 июня 1924 года он подал просьбу о зачислении в Академию воздушного флота, но решение вопроса затянулось, и он поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение, затем перевелся в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.

В 1931 году совместно с Фридрихом Цандером организовал одну из первых в стране ракетных организаций — Группу изучения реактивного движения (ГИРД) при Центральном совете Осоавиахима, которую Королёв затем возглавил, став также председателем ее Технического совета. Уже с апреля 1932 года ГИРД стала по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой были созданы и испытаны первые отечественные жидкостные баллистические ракеты «ГИРД-09» и «ГИРД-Х». Считается, что именно с первого пуска ракеты «ГИРД-09» 17 августа 1933 года началось развитие новой отрасли промышленности в нашей стране.

В 1938 году Сергей Королёв был необоснованно репрессирован и осужден на 10 лет. 27 июля 1944 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР принято постановление о его досрочном освобождении, и уже в сентябре 1945 года Сергей Павлович отбыл в Германию в качестве специалиста Технической комиссии по изучению трофейной ракетной техники. Там он не только изучает немецкую ракету «Фау-2», но и проектирует более совершенную баллистическую ракету с дальностью полета до 600 км.

9 августа 1946 года Сергей Королёв был назначен Главным конструктором т.н. «изделия № 1» — баллистической ракеты дальнего действия в НИИ-88 (ныне – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и начальником отдела № 3 по разработке таких ракет. Занимаясь боевыми баллистическими ракетами, он стремился к главной цели — покорению космического пространства и космическим полетам человека. В 1949 году Сергей Павлович совместно с учеными Академии Наук СССР начал исследования с использованием модификаций ракеты Р-1А путем регулярных вертикальных запусков на высоты до 100 км, а затем с помощью более мощных ракет Р-2 и Р-5 на высоты 200 и 500 км соответственно. Целью этих полетов были изучение параметров ближнего космического пространства, солнечных и галактических излучений, магнитного поля Земли, поведения высокоразвитых животных в космических условиях, а также отработка средств жизнеобеспечения и возвращение животных на Землю из космоса.

В 1954 году Сергей Королёв обратился в ЦК КПСС с предложением о создании и выведении в космос при помощи ракеты Р-7 первого искусственного спутника Земли. Инициатива была поддержана. В августе 1956 года ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит Роскосмос) выходит из состава НИИ-88 и становится самостоятельной организацией, главным конструктором и директором которой назначается С.П.Королёв. 4 октября 1957 года Сергей Королёв запускает на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Его полёт имеет ошеломляющий успех и создает нашей стране высокий международный авторитет.

Затем он руководит разработкой и выводом в космос геофизического спутника и парных спутников «Электрон» для исследования радиационных поясов Земли, подготовкой и запуском первых автоматических межпланетных станций «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3» — последняя передала фотоснимки обратной невидимой стороны Луны. В дальнейшем Сергей Королёв начинает разработку более совершенного лунного аппарата для его мягкой посадки на поверхность Луны, фотографирования и передачи на Землю лунной панорамы. 12 апреля 1961 года Королёв снова одерживает победу, имеющую мировое значение, создав пилотируемый корабль «Восток», его команда реализует первый орбитальный полет человека — Юрия Гагарина в космическом пространстве.

Развивая программу пилотируемых околоземных полетов, Сергей Павлович начал реализовывать свои идеи о разработке пилотируемой орбитальной станции. Ее прообразом явился принципиально новый, более совершенный, чем предыдущие, космический корабль «Союз», проект которого он утвердил. Параллельно с развитием пилотируемой космонавтики велись работы над спутниками научного, народнохозяйственного и оборонного назначения.

Преждевременная смерть Сергея Павловича прервала его творческий полет. Сергей Павлович Королёв скончался на шестидесятом году жизни 14 января 1966 года. Урна с его прахом установлена на Красной площади в Кремлевской стене.

Благодаря его таланту, настойчивости, преданности любимому делу, а также той невероятной энергии, которой он заряжал коллектив ОКБ-1, наша страна стала первой практически во всем, что касается освоения космического пространства. Сегодня продолжаются научные программы исследования космоса, его обживание с помощью долговременных орбитальных комплексов. Все это — убедительное свидетельство исторической значимости и непреходящей ценности деятельности Сергея Королёва, который верил, что «космонавтика имеет безграничное будущее, ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная».

***

Член-корреспондент Академии артиллерийских наук СССР (1947), АН СССР (1953), дтн (1957), действительный член Академии наук СССР (1958), член Президиума АН СССР (1960–1966);

создатель научно-технической школы в области проектирования, изготовления, испытаний и применения сложных ракетных, ракетно-космических и космических комплексов и систем;

автор и соавтор более 250 научных работ, статей и изобретений;

дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961);

лауреат Ленинской премии (1957);

награжден орденами: «Знак Почета» (1945), Ленина (1956, 1961), медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945), «В память 800-летия Москвы» (1948), золотой медалью имени К.Э. Циолковского АН СССР (1958).

MIL OSI