Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Космодромы#Байконур11.01.2022 14:30

Вторая жизнь «Гагаринского старта»

Место, где родилась современная космонавтика, известно точно: это легендарный «Гагаринский старт», площадка № 1 космодрома Байконур. Именно здесь запуском Первого спутника была открыта Космическая эра человечества. Именно отсюда 12 апреля 1961 г. поднялся на орбиту Юрий Гагарин.

На протяжении полувека «Гагаринский старт» был основой выполнения советской, а затем российской и международных пилотируемых программ. С него запускались первые спутники и космические станции к Луне и планетам, отсюда улетали «Востоки», «Восходы», «Союзы» и «Прогрессы». Увы, всё созданное руками человека имеет свой ресурс: постепенно пуски стали «переезжать» на соседнюю площадку № 31, построенную позже. С 2017 г. с исторического старта уходили только носители «Союз-ФГ» — надежные, но уже устаревшие. Им на смену пришло семейство «Союз-2», для которого «Гагаринский старт» не годился.

Впервые информацию о планах относительно площадки № 1 сообщил 11 ноября 2018 г. глава Госкорпорации «Роскосмос».

«В конце 2019 г. завершается эксплуатация ракеты-носителя „Союз-ФГ“, с января 2020 г. [корабли] „Союз МС“ будут летать на „Союзе-2.1а“», — написал в своем твиттере Дмитрий Рогозин.

25 сентября 2019 г. с площадки № 1 ушел последний пилотируемый корабль — «Союз МС-15».

Тем временем легендарная пусковая площадка «отдыхала» недолго: 15 ноября 2021 г. в российском павильоне авиасалона Dubai Airshow 2021 было подписано трехстороннее соглашение о начале модернизации «Гагаринского старта». Подписи под документом поставили генеральный директор Космического агентства ОАЭ Салим Аль-Кубайси, заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин. Модернизация площадки № 1 станет первым совместным космическим проектом в рамках соглашения.

«Соглашение между ОАЭ, Россией и Казахстаном показывает стремление поддержать мирное исследование космического пространства. Россия и Казахстан доказали свою эффективность в космической отрасли, и мы рады заложить основы для более тесного сотрудничества между тремя странами», — заявила госпожа Сара бин Юсиф Аль-Амири, государственный министр ОАЭ по передовым технологиям и председатель Космического агентства ОАЭ.

Стороны намерены инвестировать в модернизацию «Гагаринского старта» средства, а также привлечь к участию в проекте частных инвесторов, а в дальнейшем — вести коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе. Ключевая цель проекта — сохранение «Гагаринского старта» и обеспечение его бесперебойной работы.

После реконструкции, которую предполагается завершить в 2023 г., с площадки № 1, как и с площадки № 31, смогут стартовать ракеты «Союз-2». Эксперты считают, что успешная реализация этих планов позволит предоставлять конкурентоспособные услуги на международном рынке. При этом каждый участник проекта будет иметь равный доступ к пусковым услугам.

Соглашение о реконструкции «Гагаринского старта» стало итогом длительной кропотливой работы России, Казахстана и ОАЭ. Планы в отношении модернизации площадки № 1 были обнародованы в апреле этого года.

В конце июля Россия и Казахстан согласовали проект реконструкции площадки № 1. «Гагаринский старт» станет вторым международным проектом на Байконуре в сфере создания стартовой инфраструктуры для обеспечения коммерческих запусков. Первым был проект «Байтерек» («Назарбаевский старт»), предусматривающий преобразование стартового комплекса ракет «Зенит» под разрабатывающийся российский носитель «Союз-5».

«Для того чтобы комплекс развивался, важно работать над двумя крупными проектами, которые у нас запланированы, — сказал Багдат Мусин на заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом (верхней палатой) казахстанского парламента, проходившем в середине лета в Нур-Султане. — Это „Байтерек“ для „Союза-5“ и „Гагаринский старт“ для „Союза-2“».

«Инвестиционный проект модернизации „Гагаринского старта“ реализуется вместе с Россией и коллегами из ОАЭ, — отметил председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов на деловом форуме ЕАЭС „Космическая интеграция“ в Москве. — Мы надеемся, что подписание межправительственного соглашения произойдет в первом квартале следующего года».

С реализацией двух проектов на территории Байконура появится самодостаточная инфраструктура для осуществления коммерческих запусков широчайшего спектра. «Таким образом, во второй половине десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов», — подчеркнул мэр города Байконур Константин Бусыгин.

Игорь Афанасьев, Русский космос

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