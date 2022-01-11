А. Турчак: Уже 63 субъекта РФ ввели меры поддержки льготных категорий граждан при социальной газификации

Source: Russia – Council of the Federation

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров, уточнил первый вице-спикер СФ.

Уже 63 субъекта Российской Федерации ввели меры поддержки льготных категорий граждан при социальной газификации. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Сенатор напомнил, что в начале весенней парламентской сессии такие решения должны быть приняты по всей стране. Договоренности в этой сфере достигнуты со спикерами законодательных собраний и руководителями регионов, подчеркнул первый вице-спикер СФ в ходе заседания Федерального штаба по газификации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», — пояснил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров, уточнил первый вице-спикер СФ.

«Среди регионов-лидеров те, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе там, где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии». Для субъектов Федерации это постановка недвижимости на учет и налоговое поступления в бюджеты. В настоящее время задействованы практически все ресурсы – за объектами закреплены депутаты, проводятся приемы граждан и так далее. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки», — отметил Андрей Турчак.

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