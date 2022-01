10.01.2022 Polsko-chorwacka współpraca wzmacnia bezpieczeństwo w regionie

Source: Government of Poland in Polish

„Wojska chorwackie służą razem z wojskami polskimi, amerykańskimi, rumuńskimi i wojskami brytyjskimi strzegąc bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To jest wyraz naszej solidarności. To wyraz naszej współpracy. Ale to nie tylko format Sojuszu Północnoatlantyckiego jest formatem, w którym współpracują nasze wojska. Współpracujemy także w ramach Unii Europejskiej. Cieszę się bardzo z decyzji pana ministra i rządu chorwackiego, że w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej w 2023 roku Chorwacja będzie uczestniczyła w dyżurze razem z wojskami Grupy Wyszehradzkiej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z szefem chorwackiego resortu obrony.

W poniedziałek, 10 stycznia br. szef MON gościł w Warszawie Mario Banožićia, ministra obrony Chorwacji.

Tematem rozmów były kwestie dwustronnej współpracy sił zbrojnych Polski i Chorwacji w ramach NATO i Unii Europejskiej, sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie i Bałkanów Zachodnich oraz przedstawienia oczekiwań wobec Nowej Koncepcji Strategicznej NATO i Kompasu Strategicznego UE. Ministrowie poruszyli także tematy dotyczące modernizacji technicznej i dwustronnej współpracy zbrojeniowej.

„Jeżeli chodzi o wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego wymieniliśmy się opiniami najważniejszych wyzwań. Niewątpliwie dla Polski najważniejszym wyzwaniem jest atak hybrydowy, który został dokonany na nasze granice, które są także granicami Unii Europejskiej i NATO. Mówiliśmy także o współpracy dwustronnej. Chcę podkreślić, że Wojsko Polskie jest aktywne także w misjach na Bałkanach. Niewątpliwie sytuacja w Bośni i Hercegowinie stanowi wyzwanie dla wolnego świata. Tu Chorwacja ma najlepszą wiedzę i najlepsze doświadczenie w kontekście tego, jak należy te konflikty rozwiązywać”

Chorwaccy żołnierze służą w batalionowej grupie bojowej rozmieszczonej w okolicach Orzysza. Na mocy postanowień warszawskiego szczytu z lipca 2016 r., NATO rozmieściło w Polsce jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forward Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone Ameryki z udziałem wojsk Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz właśnie Chorwacji. Koordynację działań wszystkich czterech grup bojowych eFP powierzono utworzonej w Elblągu Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Państwem ramowym dywizji jest Polska, a w jej skład wchodzą żołnierze z: Polski, Czech, Estonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji oraz Chorwacji.

Szef MON przypomniał, że ważnym obszarem współpracy obu państw są wspólne ćwiczenia wojsk specjalnych oraz wymiana studentów wojskowych.

„Dynamicznie rozwija się nasza współpraca dwustronna, jeśli chodzi o wspólne ćwiczenia wojsk specjalnych – polskich i chorwackich. Jeżeli chodzi o kształcenie, ponieważ polskie uczelnie wojskowe są otwarte na studentów chorwackich. Chodzi o to, aby budować interoperacyjność wojsk NATO, żeby współpracować ze sobą, ponieważ razem jesteśmy silniejsi”

