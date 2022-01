10.01.2022 Emeryci i renciści zyskają na Polskim Ładzie!

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład niesie za sobą szereg korzystnych zmian dla milionów Polaków. To historyczna obniżka podatków i aż 17 mld zł, które zostaną w kieszeniach obywateli. Nowe rozwiązania to realny zysk również dla emerytów i rencistów. Osoby, które pobierają świadczenie do 2,5 tys. zł nie zapłacą podatku. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Pieniądze z obniżki podatków trafią do portfeli Polaków

Dla emerytów ze świadczeniem do ok. 12,8 tys. zł brutto miesięcznie Polski Ład w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny. – Do 4920 zł każdy emeryt i rencista na reformie podatkowej zyskuje. Dla każdej osoby pomiędzy 4921 zł a 12 800 zł reforma jest neutralna – zaznaczył rzecznik rządu Piotr Müller.

Na reformie podatkowej zyska 94% emerytów i 98% rencistów, którzy otrzymują świadczenia w ramach systemu ZUS. Osoby, których głównym źródłem dochodu jest emerytura lub renta, zyskają łącznie na Polskim Ładzie ok. 10 mld zł. – Od 6 lat, w ramach solidarności społecznej, stwarzamy warunki, aby osoby, które przechodzą na emeryturę miały godne świadczenia – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przykłady:

1 800 zł emerytury (brutto) – w portfelu emeryta zostanie 1 473 zł więcej rocznie “na rękę”,

2 500 zł emerytury (brutto) – w portfelu emeryta zostanie 2 250 zł więcej rocznie “na rękę”,

3 000 zł emerytury (brutto) – w portfelu emeryta zostanie 1 785 zł więcej rocznie “na rękę”.

Emeryci i renciści, którzy w styczniu otrzymali niższe świadczenia, w przyszłym miesiącu będą mogli liczyć na wyrównanie – nie będą więc stratni. – Każda osoba, która miała wypłacone niższe świadczenie, między 4921 zł a 12 800 zł, otrzyma stosowny zwrot w lutym. Będzie miała dalej wypłacane świadczenia na niezmienionym poziomie. Od marca objęta będzie waloryzacją – poinformował minister Piotr Müller.

PIT-0 dla pracującego seniora

PIT-0 to rozwiązanie, które ma za zadanie zachęcić seniorów do pozostania na rynku pracy. PIT-0 dla seniora działa tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł.

Co ważne, seniorzy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mają do wykorzystania również kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 tys. zł. Co to oznacza? Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Wspieramy seniorów

Nowe rozwiązania w ramach Polskiego Ładu to niejedyne korzyści dla seniorów w Polsce.

Po planowanej w marcu 2022 r. waloryzacji, emeryci i renciści zyskają wyższe świadczenia.

Przywróciliśmy wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Poprawiła się sytuacja emerytów, którzy pobierają najniższe świadczenia. W 2021 r. minimalna emerytura wynosiła 1250 zł, a w 2015 r. było to 880 zł.

Wspieramy seniorów za pomocą 13. emerytury. W 2022 r. to świadczenie będzie wypłacane już po raz czwarty.

– W 2021 r. 13. i 14. emerytura oraz waloryzacja to było dodatkowe 36 mld zł. W 2015 r. było to ponad 3 mld zł. Nasze działania to swoiste “tarcze antykryzysowe”, aby seniorom żyło się lepiej – poinformowała minister Maląg.

Oprócz wsparcia finansowego, realizujemy także inne programy. – To programy takie, jak tworzenie domów, klubów seniora albo takie programy, jak m.in. program Aktywni+. W tym roku 100 mln zł zostanie przeznaczone na to, abyśmy tworzyli nowe domy i kluby seniora, abyśmy realizowali różne projekty z organizacjami pozarządowymi dla dobra osób starszych – podsumowała minister rodziny i polityki społecznej. Minister Maląg dodała, że obecnie w Polsce mamy ponad 1000 domów i klubów seniora. Rząd pracuje także nad nowymi projektami – centrami międzypokoleniowymi dla seniorów i dzieci.

Polski Ład – gdzie szukać informacji?

Informacje dotyczące reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu są dostępne na naszej stronie internetowej wiecejwportfelach.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktowania się z naszą infolinią pod numerem 22 765 64 64.

