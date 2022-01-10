Сборная России выиграла шесть медалей на Чемпионате Европы по конькобежному спорту

Source: Russia Ministry of Sport

9 января в Херенвене (Нидерланды) завершился Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Российская сборная выиграла шесть медалей.

Серебряную медаль завоевала Ангелина Голикова (500 м), «бронза» у Руслана Захарова (масс-старт), Елизаветы Голубевой (масс-старт) и две бронзовые награды в активе Дарьи Качановой (500 м и 1 000 м). Также третье место заняли Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова в командной гонке.

В итоговом общекомандном зачёте сборная России заняла пятое место (0-1-5). Первыми стали представители Нидерландов (11-8-2), второй – сборная сборная Польши (2-0-1), третьей – команда Бельгии (1-0-0), четвертой – Норвегии (0-3-3).

Российские спортсмены пропустили первый соревновательный день из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус. Позже сборная была допущена до участия и завоевала награды по итогам выступлений во второй и третий дни Чемпионата.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет наших конькобежцев, тренерский штаб и Союз конькобежцев России с завоеванием медалей и желает новых ярких побед!

фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

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