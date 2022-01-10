Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#ГЛОНАСС#Глонасс-К2#Орбитальные группировки10.01.2022 09:00

Новые высоты навигации

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжит развитие космического комплекса системы ГЛОНАСС. Два новых контракта с Госкорпорацией «Роскосмос» предусматривают увеличение работ для предприятия в интересах системы ГЛОНАСС.

Компании «ИСС», как головному исполнителю по космическому комплексу ГЛОНАСС, предстоит создать ещё 11 космических аппаратов «Глонасс-К2». Эти перспективные спутники обладают повышенной функциональностью. Помимо этого, на них возложена миссия по увеличению точности навигационных определений. Они обновят орбитальную группировку системы, штатный состав которой включает 24 космических аппарата на средней круговой орбите.

По второму контракту предприятие разработает эскизный проект на высокоорбитальный космический комплекс системы ГЛОНАСС. Он будет включать в себя шесть спутников. За счёт высокоорбитального комплекса планируется обеспечить повышенную точность навигации в сложных условиях высоких широт, прежде всего, в Арктическом регионе.

Таким образом, планируется увеличить навигационную орбитальную группировку до 30 космических аппаратов. Такое обновление системы ГЛОНАСС с дополнением высокоорбитального сегмента к среднеорбитальному позволит существенно повысить качество навигационных услуг. В настоящее время в производстве ИСС находятся восемь космических аппаратов «Глонасс-К» и четыре новейших спутника «Глонасс-К2». Аппараты «Глонасс-К» запускаются на орбиту с 2011 года, первый запуск «Глонасс-К2» планируется осуществить в 2022 году.

Сегодня сигналы системы ГЛОНАСС используются в разных областях деятельности. Они необходимы для мониторинга и диспетчеризации воздушного, наземного и водного транспорта, синхронизации сетей подвижной сотовой связи и элементов энергосистемы России, для спасения людей в аварийных ситуациях. Область применения спутниковой навигации постоянно расширяется, что вызывает необходимость не только поддержания, но и дальнейшей модернизации космического комплекса ГЛОНАСС.

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