Наталья Непряева – первая российская победительница многодневной лыжной гонки «Тур де ски»

Source: Russia Ministry of Sport

С 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии прошла престижная лыжная гонка «Тур де ски». Наталья Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачёте многодневки – её результат за шесть гонок составил 1 час 59 минут и 38,5 секунд. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – норвежка Хейди Венг.

Российскую лыжницу поздравил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: «Поздравляю Наталью Непряеву с блестящей победой в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Наталья вписала свое имя в историю – стала первой россиянкой, которая выиграла это престижное соревнование. Наша спортсменка продемонстрировала большое мастерство и волю к победе, прекрасное умение выбрать подходящую тактику, грамотно разложить силы по дистанции. Особенно важно, что Наталья одержала эту победу в олимпийский сезон – за месяц до старта Игр в Пекине. Мы желаем российской лыжнице сохранить великолепную спортивную форму и победный настрой. Поздравляю с успехом тренеров Натальи Непряевой, а также Федерацию лыжных гонок России и ее президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе».

В общем зачёте «Тур де ски» среди мужчин россиянин Александр Большунов занял второе место. Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Третьим стал финн Иво Нисканен. Россиянин Денис Спицов занял четвёртое место.

Многодневная лыжная гонка «Тур де ски» проводится с 2006 года, в мужских соревнованиях из россиян побеждали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021). Наталья Нерпяева ранее дважды становилась второй в общем зачёте (2019, 2020).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Наталью Непряеву, Александра Большунова, тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России с успешным выступлением на «Тур де ски» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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